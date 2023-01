L’Italie se refait une beauté élégante en marbre avec un nouvel accord sur le kit Adidas

Plus de quatre décennies après leur dernière collaboration, Adidas a annoncé qu’il concevrait et fournirait à nouveau les kits italiens dans le cadre d’un nouvel accord avec la Fédération italienne de football (FIGC).

Et ils n’ont pas perdu de temps en dévoilant également de nouveaux maillots domicile et extérieur pour les équipes nationales seniors masculines et féminines ainsi que pour les équipes de jeunes, de futsal, de beach soccer et d’esports du pays.

La campagne de lancement intitulée “La Ricera” (“The Search”) comprend une courte promotion mettant en vedette Azzuri le gardien Gianluigi Donnarumma, Azur le milieu de terrain Martina Rosucci et le vainqueur de la Coupe du monde 2006 Alessandro Del Piero, dans lequel un jeune fan se lance dans une chasse au trésor à travers une forêt magique à la recherche du nouveau maillot domicile.

🤝 Les promesses du futur rencontrent les grands du passé, à la recherche du symbole et de l’âme du football italien. Disponible dès maintenant sur https://t.co/lX3Q4Pe0sQ et revendeurs sélectionnés. pic.twitter.com/LmuPRnGHlv — Italie ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) 17 janvier 2023

Les kits 2023-24 s’inspirent du marbre, un matériau naturel prisé pour sa grandeur et sa résilience qui a été utilisé pour construire des dizaines de sites et monuments antiques d’importance historique dans toute l’Italie.

Le beau maillot domicile est bleu avec une bordure subtile du pays tricolore drapeau sur chaque flanc. Il présente également un design sur mesure tissé dans le tissu, destiné à représenter des marques de ciseau faites dans le marbre par des artisans travaillant avec la matière première. Le mot “Italia” peut également être trouvé sur le col, avec la typographie à nouveau conçue pour ressembler à des sculptures romaines.

Leonardo Bonucci modélise le nouveau maillot domicile de l’Italie. Adidas

Le maillot extérieur correspondant est principalement blanc cassé avec des “veinages” bleu foncé et or distinctifs qui sont littéralement marbrés sur tout le torse – loin des modèles d’uniformes alternatifs blancs, rouges et verts de ces dernières années.

En fait, le motif en marbre rappelle l’effet qu’Adidas a utilisé pour le kit extérieur Arsenal 2020-21 pour rendre hommage aux grands halls d’entrée en marbre de leur ancien stade Highbury.

Sandro Tonali modélise le nouveau maillot extérieur de l’Italie. Adidas

En plus des kits de jeu, il existe également une gamme complète de vêtements d’entraînement et de streetwear. L’offre la plus intéressante est probablement le maillot d’échauffement officiel d’avant-match qui a le vert, le blanc et le rouge du drapeau national recréés dans de grands tourbillons de marbre d’une manche à l’autre.

Ayant souffert de plusieurs kits italiens décevants dans un passé récent (le design en damier flagrant de 2022, quelqu’un?), Il est rassurant de voir la nation la plus élégante du football européen reprendre pied dans les enjeux esthétiques.

Après l’échec de l’équipe masculine à se qualifier pour la Coupe du monde 2022, ils espèrent que cette nouvelle ère de renaissance et de restauration s’étendra également à leur fortune sur le terrain.