L’Italie se nettoie après des inondations meurtrières

La région italienne d’Émilie-Romagne se remettra des inondations dévastatrices qui ont frappé cette semaine en tirant les leçons du tremblement de terre de 2012, a déclaré vendredi son gouverneur, alors que le bilan de la catastrophe s’élevait à 14.

« S’il y a une leçon que nous avons tirée du séisme, c’est que toute urgence appelle une reconstruction prompte et rapide », a déclaré Stefano Bonaccini.

« Rien ne s’arrêtera », a déclaré le gouverneur aux journalistes, faisant référence aux affaires, au tourisme et à d’autres activités dans la riche région du nord.

Des images vidéo de Reuters de la ville de Lugo en Émilie-Romagne ont montré des voitures submergées dans l’eau et des maisons inondées, alors que certains habitants faisaient du vélo ou pagayaient dans les rues aquatiques.

Plus de 15 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile à cause des inondations et des centaines de glissements de terrain, et de nombreuses personnes bloquées chez elles n’ont pas d’électricité et les réserves de nourriture diminuent. Certaines victimes des inondations évacuées se sont réfugiées dans un musée national, où des bénévoles leur ont fourni des lits pour dormir.

REGARDER | Les équipes d’urgence secourent les victimes : Les équipes d’urgence italiennes sauvent des personnes des inondations dévastatrices Des milliers de personnes ont été évacuées de la région d’Émilie-Romagne, dans le nord de l’Italie, après que des pluies torrentielles ont déclenché des inondations généralisées. Au moins huit personnes ont été tuées.

« Je suis très heureuse ici … Mais je me sens mal », a déclaré à Reuters Gabriella Valenti, une évacuée de 74 ans. « Je suis parmi les plus chanceux peut-être… J’ai encore une maison mais il y a des gens qui ont tout perdu. Ils ne savent pas quoi faire pour que nous nous sentions bien. »

Bonaccini, qui doit rencontrer mardi le Premier ministre italien Giorgia Meloni pour discuter des efforts de reconstruction, a déclaré qu’environ 500 routes avaient été détruites ou endommagées.

Les inondations sont les dernières d’une série d’événements météorologiques extrêmes qui ont frappé l’Italie au cours de l’année écoulée, alors que des catastrophes autrefois exceptionnelles font désormais partie intégrante de la vie.

La même région d’Émilie-Romagne a été frappée par des conditions météorologiques extrêmes début mai, avec au moins deux personnes décédées lors de tempêtes.

De fortes pluies ont suivi des mois de sécheresse qui ont asséché la terre, réduisant sa capacité à absorber l’eau, ont indiqué les météorologues.