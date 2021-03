Jusqu’à présent, moins de deux millions de personnes dans le pays ont été complètement vaccinées, en partie à cause des livraisons tardives des industries pharmaceutiques, mais aussi à cause de problèmes logistiques dans certaines régions. L’Italie est l’un des pays les plus durement touchés au monde: plus de 100 000 personnes y sont mortes de Covid et 3,2 millions ont été infectées.

La plupart des régions du nord de l’Italie, ainsi que le Latium et les Marches dans le centre de l’Italie et la Campanie et les Pouilles dans le sud, fermeront les écoles et interdiront aux résidents de quitter leur domicile sauf pour le travail, la santé ou les nécessités. Parmi les activités commerciales, seuls les supermarchés, les pharmacies et quelques autres magasins resteront ouverts, mais les restaurants seront fermés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy