L’Italie se déplacera vers la droite, la question est de savoir jusqu’où | Nouvelles du monde

Giorgia Meloni est partie très tard pour voter. Il faisait nuit quand elle est arrivée au bureau de vote, et elle a été éclairée par les flashs des appareils photo et des téléphones. Les feux de la rampe l’ont trouvée.

Il y a quatre ans, Mme Meloni et son parti des Frères d’Italie ont également été candidats aux dernières élections générales. Maintenant, ils sont la plus grande fête et elle est vouée à être nommée prochaine Premier ministre du pays – la première femme de Italie‘histoire de prendre le travail.

L’Italie se déplacera vers la droite. La question est de savoir jusqu’où et pour y répondre, vous devez essayer de déterminer ce qu’est Mme Meloni – et ce qu’elle n’est pas.

Tout d’abord, soyons clairs – elle n’est pas fasciste. Oui, le logo de son parti est une gueule de bois de ses origines fascistes et, oui, l’adolescente Mme Meloni a un jour exprimé son admiration pour les qualités de leadership de Mussolini.

Mais non, ce n’est pas une fasciste, un mot qui est jeté avec beaucoup trop de négligence.

Elle a de fortes opinions de droite – elle est socialement conservatrice, par exemple, s’oppose à l’adoption d’enfants par des couples homosexuels et idéalise le modèle de l’unité familiale italienne classique, forte et solidaire. En revanche, elle a été élevée par une mère célibataire et dit avoir été victime d’intimidation dans son enfance.

Elle associe l’immigration clandestine au crime et à la prostitution, se dit contre la “politique éveillée”, se mobilise contre les effets du mondialisme et a inventé “Made in Italy” comme son propre slogan de populisme local.

Mais sa marque politique est-elle vraiment extrême ou même inhabituelle ? Lorsque nous avons parlé, elle m’a dit qu’elle admirait Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Elle a noué des liens amicaux avec les républicains américains et aimerait se rapprocher du parti conservateur britannique. Comme Liz Truss, elle considère les réductions d’impôt comme une première étape importante pour prouver ses références.

Et, tout comme le Premier ministre britannique, elle va devoir trouver un moyen de payer ces largesses. C’est un problème pour Mme Truss, mais un problème beaucoup plus important pour Mme Meloni – la dette nationale italienne représente déjà environ 150 % du PIB.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:05

Qui est Giorgia Meloni ?



Mme Meloni a évoqué la construction d’infrastructures comme une forme de relance économique, l’amélioration des programmes de formation pour les jeunes et a déclaré qu’elle maintiendrait le soutien de l’Italie à l’Ukraine. Aucun de ces plans ne va vraiment effrayer qui que ce soit.

Elle a même noué une amitié improbable avec le Premier ministre sortant Mario Draghi, qui lui livre ses réflexions sur la manière de gérer l’économie italienne et d’entretenir des relations décentes avec l’Union européenne. Il est assez difficile d’imaginer M. Draghi, toujours une figure extrêmement populaire, offrant un coup de main à quelqu’un qu’il considérait comme un danger pour la nation.

Image:

Mme Meloni vote dans un bureau de vote à Rome



Lire la suite: Qui est Giorgia Meloni ?

La vérité est qu’elle est difficile à compartimenter. Lors de certains rassemblements, elle peut sembler furieuse contre le monde ; à d’autres, émollient et optimiste. Lorsque je lui ai parlé plus tôt cette semaine, Mme Meloni m’a dit qu’elle se considérait comme une politicienne de centre-droit et a insisté sur le fait que les seules personnes qui devraient la craindre sont les politiciens rivaux de gauche. Certes, elle est plus proche du centre que son partenaire de la coalition incendiaire, Matteo Salvini.

Gérer les machinations de M. Salvini, qui aura à cœur de prendre la relève au poste de ministre de l’Intérieur et ainsi marquer de son empreinte l’immigration, sera l’un de ses principaux défis. Elle devra aussi contrôler un autre de ses partenaires de coalition, Silvio Berlusconi, qui fêtera bientôt ses 86 ans et toujours le showman de la politique italienne.

Mais Mme Meloni fera tout cela en position de force. Le public italien en a assez de la plupart de ses politiciens, ce qui se reflète dans le désenchantement qui a marqué cette campagne électorale et la participation lamentable qui a suivi – la pire de l’histoire de l’Italie.

Le mouvement cinq étoiles, qui semblait autrefois si perturbateur, a subi une chute de popularité et il y avait une irritation généralisée que M. Draghi, qui n’était aligné sur aucun parti, ait été contraint de démissionner.

L’aile gauche du pays n’a pas réussi à proposer une coalition ou une vision convaincante.

Image:

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi et Giorgia Meloni en fin de campagne (LR). Photo : AP



Cela signifiait que, malgré le choix de jusqu’à 12 fêtes, de nombreux Italiens sont arrivés à la conclusion qu’ils n’en voulaient vraiment aucune et sont donc restés chez eux.

Mais le seul groupe qui semblait enthousiaste à l’idée d’aller aux urnes était celui qui voulait Mme Meloni et sa coalition de droite. La participation a été plus élevée dans le nord, traditionnellement conservateur, que dans le sud, qui a tendance à voter pour les partis de gauche.

Le processus politique italien, célèbre pour sa complexité, va maintenant passer par ses étapes, avant que Mme Meloni ne soit nommée Premier ministre et laissée pour tenir ses promesses.

Ensuite, nous découvrirons quelle voie elle emprunte – un populiste comme Viktor Orban, soucieux d’exercer toujours plus de contrôle ; un pugiliste comme le Polonais Mateusz Morawiecki, ou une voix conservatrice plus familière comme Liz Truss ? Ou complètement autre chose ?

Une énorme quantité de spéculations, d’éloges, de critiques et de commérages ont été écrits sur Mme Meloni, et à juste titre. Elle dirigera l’une des nations les plus riches et les plus influentes du monde – un membre du G7 et la troisième plus grande économie de l’UE. L’Italie compte, il est donc normal que nous nous demandions ce qu’est vraiment Mme Meloni. Maintenant, dans les mois à venir, nous le saurons.