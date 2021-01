Le gouvernement italien devrait annoncer un assouplissement des restrictions de Covid-19 dans certaines régions malgré les avertissements des experts de la santé selon lesquels il est trop tôt pour assouplir les mesures destinées à contrôler la propagation du virus.

La Vénétie, près de Venise, la Calabre au sud et l’Émilie-Romagne au nord du pays devraient toutes être rétrogradées de la zone « orange » à la zone « jaune », selon les rapports locaux. Cette décision permettrait aux bars et aux restaurants de rouvrir, donnant également aux résidents plus de liberté pour se déplacer dans leurs quartiers.

L’Organisation mondiale de la santé, cependant, a averti qu’il est « trop ​​tôt pour se détendre, » comme il y a « encore [a] présence très élevée du virus dans le pays.

Un expert de la santé publique qui avise le ministre italien de la Santé a fait écho à cette mise en garde, affirmant à l’AFP que l’Italie était « à contre-courant de la tendance », tandis que d’autres pays européens restent bloqués et certains envisagent même des mesures plus strictes.

« Si nous n’avons pas de gouvernement avec les pleins pouvoirs … il est clair que la situation en Italie risque de devenir encore plus critique »,Walter Ricciardi avertit.

Cependant, Ricciardi a reconnu la résistance croissante des politiciens et du public à rester sous clé.

L’Italie a été l’un des premiers pays d’Europe à être infecté par Covid-19, le pays enregistrant 2,5 millions de cas et 86 889 décès dus au virus depuis le début de la pandémie.

