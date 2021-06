L’Italie reste nerveuse pour battre l’Autriche en prolongation et atteindre les quarts de finale

Les remplaçants Federico Chiesa et Matteo Pessina ont marqué en prolongation alors que l’Italie battait l’Autriche 2-1 pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020 à Wembley samedi. Les deux équipes étaient bloquées à 0-0 après 90 minutes à Londres, l’Italie profitant du meilleur de la première mi-temps mais l’Autriche secouant l’équipe de Roberto Mancini en deuxième période. Chiesa a frappé tôt dans les prolongations pour calmer les nerfs de l’Italie et un autre but de Pessina a mis en place un quart de finale contre les vainqueurs de la rencontre de dimanche entre la Belgique et le Portugal, malgré un drame tardif.

Après avoir émergé en tant que vainqueur du groupe A avec un record de 100% après avoir disputé ses trois matchs à Rome, l’Italie était sur la route pour la première fois du tournoi.

Mancini a effectué sept changements par rapport à l’équipe qui a battu le Pays de Galles alors que Marco Verratti a commencé à la place de Manuel Locatelli au milieu de terrain, tandis que Giorgio Chiellini a de nouveau raté le match avec une blessure aux ischio-jambiers.

Après avoir chanté une autre interprétation entraînante de leur hymne national avec un large soutien de la foule en grande partie italienne, les Azzurri ont pris un départ dynamique.

Les rafales de boucanier de Leonardo Spinazzola de l’arrière gauche étaient une menace constante et il avait le premier but de l’Italie avec une explosion large sous un angle aigu.

Lorenzo Insigne a été repéré par Verratti sur le côté gauche de la surface de réparation autrichienne quelques instants plus tard, mais son tir enroulé était trop proche du gardien Daniel Bachmann.

La volée basse de Nicolo Barella sur le centre de Spinazzola a forcé Bachmann à sauver avec ses jambes.

L’Autriche a eu une chance de prendre l’avantage au compteur lorsque Marko Arnautovic a marqué au but après avoir dépassé Leonardo Bonucci, pour ensuite tirer sauvagement depuis le bord de la surface.

Imperturbable face à cette frayeur, l’Italie est immédiatement revenue à l’attaque.

Ciro Immobile était à quelques centimètres de leur donner l’avantage lorsque l’attaquant de la Lazio a frappé une frappe audacieuse de 20 mètres contre les boiseries avec Bachmann enraciné sur place.

Même mettre deux hommes sur Spinazzola n’a pas pu le contenir et le défenseur entreprenant a coupé de la gauche pour tester Bachmann avec un entraînement bas.

Malgré toute sa possession, l’Italie n’avait pas la pointe pour tuer les Autrichiens.

Les hommes de Mancini se sont presque tiré une balle dans le pied au début de la seconde période lorsque la fente inutile de Giovanni Di Lorenzo a concédé un coup franc que David Alaba a bouclé juste au-dessus.

L’Autriche se battait avec acharnement et l’effort de Marcel Sabitzer a pris une mauvaise déviation de Bonucci avant de s’envoler.

LE VAR REFUSE L’AUTRICHE

Arnautovic pensait avoir donné à l’Autriche une avance de choc à la 65e minute lorsqu’il a hoché la tête de la tête d’Alaba, mais l’ancien attaquant de West Ham a été jugé marginalement hors-jeu après un long examen de la VAR.

L’Autriche a de nouveau été refusée par VAR lorsque son appel de pénalité a été rejeté après que Pessina se soit affronté avec Stefan Lainer.

Le remplaçant Locatelli a gonflé son effort ébréché et Domenico Berardi a envoyé un coup de pied de bicyclette alors que la frustration de l’Italie augmentait.

Le match est allé en prolongation mais il n’a pas fallu longtemps à l’Italie pour s’imposer.

L’impressionnant Spinazzola a trouvé Chiesa, qui a contrôlé le ballon et a frappé à bout portant cinq minutes dans la demi-heure supplémentaire.

L’Italie a effectivement mis fin à l’égalité 10 minutes plus tard lorsque le ballon est tombé sur Pessina, et il a percé à la maison avant de se précipiter vers le drapeau du coin et de se jeter sur le gazon.

Mais il y avait encore du temps pour le drame tardif lorsque l’Autrichien Sasa Kalajdzic s’est penché pour diriger le ballon au premier poteau d’un corner avec un peu plus de cinq minutes à jouer, mais leurs derniers efforts frénétiques ont été vains.

