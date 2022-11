L’Italie réprime un réseau présumé de trafic de migrants à grande vitesse

La police italienne a émis jeudi 18 mandats d’arrêt contre des Italiens et des Tunisiens accusés d’exploiter une route de trafic de migrants sur des bateaux à grande vitesse entre la côte tunisienne et les ports siciliens.

Les suspects auraient exigé le paiement de 3 100 à 5 200 dollars en espèces par personne, rempli les bateaux de 10 à 30 passagers à la fois et empoché 30 000 à 70 000 euros pour chaque trajet de quatre heures, a indiqué la police dans un communiqué.

L’enquête a été lancée en février 2019 après qu’un pêcheur du port sicilien de Gela a remarqué un bateau en fibre de verre de 10 mètres avec deux moteurs de 200 chevaux. Les enquêteurs ont découvert que le bateau avait été volé 10 jours auparavant à Catane, en Sicile.

Des mandats d’arrêt ont été délivrés contre 11 Tunisiens et 7 Italiens. Ils font face à des accusations de trafic transfrontalier illégal de plus de cinq personnes, avec comme circonstance aggravante de traitement inhumain et de mise en danger de la vie de migrants et de crimes à but lucratif.

Un couple tunisien déjà emprisonné pour trafic d’êtres humains a été identifié comme le cerveau présumé du stratagème.

Deux Tunisiens basés en Sicile ont été accusés d’avoir géré l’argent, tandis que cinq Italiens auraient organisé l’hébergement des migrants et le transfert des trafiquants vers et depuis les ports.

Les mandats visent également quatre autres trafiquants présumés, un Italien et trois Tunisiens, et quatre Tunisiens qui ont établi des liens avec les migrants en Afrique du Nord.

Le propriétaire d’une petite ferme avec un aérodrome privé qui aurait servi de base à l’opération est également recherché. L’agriculteur a été accusé d’avoir fourni des documents d’emploi à certains des agents tunisiens pour légitimer leur présence en Italie.

Alors que le nouveau gouvernement italien a réprimé les navires de sauvetage humanitaire qui ramassent les migrants quittant la Libye dans le centre de la mer Méditerranée, la majorité des migrants arrivant en Italie empruntent des routes depuis la Tunisie.