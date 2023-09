L’Italie réprime les migrants, Meloni appelle à un blocus naval au large de l’Afrique du Nord : NPR

basculer la légende Zakaria Abdelkafi/AFP via Getty Images

ROME — Le gouvernement italien a approuvé lundi de nouvelles mesures pour lutter contre l’immigration, après que l’île méridionale de Lampedusa ait été à nouveau submergée par une vague d’arrivées en provenance de Tunisie et que la question migratoire soit revenue sur le devant de la scène en Europe avec les discussions sur un blocus naval.

Les mesures approuvées par le Cabinet se sont concentrées sur les migrants qui ne remplissent pas les conditions requises pour l’asile et qui devraient être rapatriés dans leur pays d’origine. Le gouvernement a prolongé la durée de détention de ces personnes jusqu’à la durée maximale de 18 mois prévue par l’UE. Il prévoit également d’augmenter le nombre de centres de détention pour les accueillir, car la capacité a toujours été insuffisante et beaucoup de ceux qui devraient être renvoyés chez eux parviennent à se diriger plus au nord.

La Première ministre Giorgia Meloni a annoncé des « mesures extraordinaires » après que Lampedusa, plus proche de la Tunisie en Afrique du Nord que du continent italien, ait été submergée la semaine dernière par près de 7 000 migrants en une journée, soit plus que la population résidente de l’île. L’Italie les décharge lentement par ferry vers la Sicile et d’autres ports, mais ces arrivées ont une fois de plus attisé les tensions sur l’île et dans les couloirs politiques, en particulier à l’approche des élections au Parlement européen de l’année prochaine.

Au milieu des querelles politiques intérieures et européennes, Meloni a relancé sa campagne en faveur d’un blocus naval de l’Afrique du Nord pour empêcher les trafiquants d’êtres humains de lancer leurs bateaux de contrebande dans la Méditerranée. Meloni était présent à Tunis en juin lorsque le président de la Commission européenne a signé un accord avec le gouvernement tunisien promettant une aide économique en échange d’une aide pour empêcher les départs.

Un accord similaire a été signé il y a des années avec la Libye, mais des groupes de défense des droits de l’homme l’ont qualifié de violation du droit maritime international, insistant sur le fait que la Libye n’est pas un port sûr et que les migrants interceptés par les garde-côtes libyens sont renvoyés dans des centres de détention où des abus sont commis. répandu.

Meloni s’est rendu dimanche à Lampedusa avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a adopté une ligne dure acclamée par les partisans de Meloni.

« Nous déciderons qui vient dans l’Union européenne et dans quelles circonstances. Pas les passeurs », a déclaré Von der Leyen en présentant un plan en 10 points qui comprenait un engagement à soutenir la prévention des départs de bateaux de contrebande en établissant « un plan opérationnel ». « des partenariats anti-contrebande » avec les pays d’origine et de transit.

Le plan envisage un éventuel « accord de travail entre la Tunisie et Frontex », la force frontalière de l’UE dotée de moyens aériens et maritimes qui assiste actuellement les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée, et une force opérationnelle de coordination au sein d’Europol.

La Commission n’exclut pas la possibilité qu’un blocus naval soit envisagé. « Nous avons exprimé notre soutien à l’exploration de ces possibilités » soulevé par l’Italie, a déclaré lundi la porte-parole de la Commission, Anitta Hipper.

Dans le cadre de l’accord signé par von der Leyen avec la Tunisie, l’UE s’est engagée à fournir des fonds pour l’équipement, la formation et le soutien technique « afin d’améliorer encore la gestion des frontières tunisiennes ». Ces fonds contribuent par exemple à financer la rénovation de 17 navires appartenant aux autorités tunisiennes.

Ce dernier afflux remet en question l’unité au sein de l’UE, de ses États membres et également du gouvernement d’extrême droite de Meloni, en particulier à l’approche des élections européennes. Certains pays membres se sont opposés à la manière dont von der Leyen a fait adopter le plan tunisien et se plaignent de ne pas avoir été correctement consultés.

Mais même en Italie, c’est controversé. Le vice-Premier ministre Matteo Salvini, chef de la Ligue populiste de droite, a contesté l’efficacité de l’accord UE-Tunisie de Meloni et a accueilli dimanche la dirigeante de droite française Marine Le Pen lors d’un rassemblement annuel de la Ligue dans le nord de l’Italie. Quelques jours plus tôt, la nièce de Le Pen et politicienne d’extrême droite, Marion Maréchal, était à Lampedusa pour critiquer la réponse du gouvernement français à la question migratoire.

Le gouvernement français d’Emmanuel Macron a viré à droite sur les questions de migration et de sécurité, et lundi, son ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, se rendait à Rome pour des réunions. Darmanin a déclaré avant son départ que la France aiderait l’Italie à maintenir sa frontière pour empêcher les gens d’arriver, mais qu’elle n’était pas prête à accueillir les migrants arrivés à Lampedusa ces derniers jours.

« Les choses deviennent très difficiles à Lampedusa. C’est pourquoi nous devrions aider nos amis italiens. Mais il ne faut pas faire savoir aux personnes qui viennent sur notre sol qu’elles sont les bienvenues dans nos pays quoi qu’il arrive », a-t-il déclaré sur la radio française Europe-1.

« Notre volonté est d’accueillir pleinement ceux qui devraient l’être, mais nous devons absolument renvoyer ceux qui n’ont aucune raison d’être en Europe », a-t-il déclaré, citant des personnes arrivant de Côte d’Ivoire, de Guinée ou de Gambie, affirmant qu’il n’y a pas d’évidence. raison politique de leur accorder l’asile.