ROME – Giulio Macciò a été testé négatif pour le coronavirus et a passé des semaines à recevoir un traitement pour l’emphysème dans un hôpital fermé sous les soins de médecins et de pneumologues – et d’une infirmière qui avait refusé de se faire vacciner. Le 11 mars, il est décédé subitement. Un prélèvement post-mortem a révélé qu’il avait contracté le virus, tout comme 14 autres patients et l’infirmière non vaccinée qui a passé ses quarts de travail parmi lui.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy