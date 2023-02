L’Italie renforce la sécurité après une série d’attaques anarchistes contre des missions diplomatiques

Le gouvernement italien a renforcé la sécurité autour de ses missions diplomatiques dans le monde en réponse à “un crescendo d’attaques terroristes” par un réseau anarchiste qui a agi en solidarité avec un militant italien emprisonné, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a cité près d’une douzaine d’attaques depuis fin novembre, allant du vandalisme aux engins explosifs qui ont endommagé des cibles diplomatiques italiennes en Argentine, en Bolivie, en Allemagne, en Grèce, au Portugal, en Espagne et en Suisse. Aucun blessé n’a été signalé.

“Il est évident qu’il existe une solidarité internationale (parmi les anarchistes) et donc une attaque contre l’Italie, contre les institutions italiennes, est menée à travers le monde”, a déclaré Tajani, ajoutant que la sécurité était renforcée dans toutes les ambassades et consulats italiens. ainsi que le ministère des affaires étrangères.

Tajani a déclaré qu’ils pensaient que le réseau comprenait à la fois des Italiens et des anarchistes d’autres pays agissant de concert. Il a évoqué des graffitis griffonnés en catalan sur le bâtiment abritant le consulat italien à Barcelone.

La plus grave des attaques a été l’attentat à la bombe incendiaire contre deux voitures à la résidence d’un diplomate italien à Athènes début décembre – une voiture a été incendiée, et Tajani a déclaré que l’échec de la deuxième bombe ciblant une voiture à l’intérieur du garage de la résidence et près d’une conduite de gaz a évité des conséquences pires.

Les attentats ainsi qu’une série de manifestations, dont une prévue mardi à Madrid, sont en solidarité avec Alfredo Cospito, qui est en grève de la faim depuis octobre pour protester contre un régime carcéral strict réservé aux terroristes et aux mafieux. Le militant de 55 ans purge une peine de 10 ans pour avoir tiré dans la jambe d’un cadre énergétique d’une entreprise contrôlée par l’État et de 20 ans pour une série d’attaques à la dynamite en Italie.

Au printemps dernier, une cour d’appel de Turin a durci ses conditions de détention pour inclure l’isolement cellulaire à l’exception d’une heure par jour et une stricte limitation des visites familiales. Le régime est imposé aux détenus considérés comme dangereux même depuis l’intérieur de la prison.

Le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi a déclaré que le fait des attentats ne fait que renforcer la nécessité du régime dans le cas de Cospito.

Les avocats de Cospito font actuellement appel des conditions strictes.

Entre-temps, Cospito a été transféré de Sardaigne vers une prison au sud de Milan, qui, selon le ministre de la Justice Carlo Nordio, était la mieux équipée pour faire face aux problèmes de santé de la grève de la faim, qui a débuté en octobre.