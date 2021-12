L’Italie rend la vie inconfortable pour les personnes non vaccinées

Italie rend la vie plus inconfortable pour les personnes non vaccinées cette saison des vacances, les excluant des restaurants intérieurs, des théâtres et des musées à partir de lundi pour réduire la propagation du coronavirus et encourager les sceptiques face aux vaccins à se faire vacciner.

La police italienne peut vérifier si les convives des restaurants ou des bars ont un « super » pass sanitaire vert certifiant qu’ils sont soit vaccinés, soit qu’ils se sont récemment remis du virus. Les applications pour smartphone qui vérifient l’état du passeport santé des personnes seront mises à jour et ceux qui ont simplement été testés négatifs ces derniers jours pour COVID-19 ne seront plus autorisés à assister à des concerts, des films ou des performances. Les mesures s’étendent jusqu’au 15 janvier.

Les autorités ont également imposé l’exigence d’un laissez-passer sanitaire « de base », qui peut être obtenu avec un test négatif, dans les transports locaux et pour s’enregistrer dans les hôtels.

Dans la capitale, Rome, les centres de transport locaux étaient contrôlés par des dizaines de policiers vérifiant à la fois les laissez-passer verts et les pièces d’identité personnelles, trouvant une humeur coopérative parmi les navetteurs. Pourtant, un Romain de 50 ans est devenu le premier à recevoir une amende de 400 euros après être descendu du bus à la gare nord de Flaminio sans le laissez-passer sanitaire « de base », a déclaré Stefano Napoli, chef adjoint de la police municipale de Rome.

« Il était temps qu’ils le vérifient », a déclaré Sara Ben, une navetteuse de Rome, notant l’absence de contrôles sur les transports locaux tout au long de la pandémie.

Les Milanais profitaient du premier long week-end de la saison, y compris la célébration de mardi pour le saint patron de Saint Ambroise et la fête nationale de mercredi, laissant la ville un peu plus vide que d’habitude. Mais peu de contrôles étaient évidents autour de la gare centrale principale, que ce soit pour les trains régionaux ou les bus et métros locaux.

La navetteuse Veronica Bianchi a déclaré qu’elle n’avait pas été contrôlée dans un train régional arrivant à Milan et qu’on ne lui avait pas demandé son passeport sanitaire. « Mais ils n’ont pas vérifié le billet non plus », a-t-elle déclaré.

Elle est favorable aux mesures prises par le gouvernement pour encourager davantage de personnes à se faire vacciner, et a déclaré qu’elle a noté que les personnes dans la vingtaine comme elle sont plus susceptibles de se faire vacciner. « Franchement, je pense que nous sommes fatigués d’être enfermés. Je travaille dans une jeune entreprise et c’était une course pour obtenir le vaccin », a déclaré Bianchi.

Le nombre de nouvelles infections au COVID-19 en Italie a augmenté progressivement au cours des six dernières semaines, avant même que des inquiétudes ne surviennent concernant la nouvelle variante d’omicron.

C’est une tendance inquiétante alors que les Italiens attendent avec impatience les fêtes de vacances et les escapades pour passer du temps avec leurs amis et leur famille, après avoir été privés de telles festivités l’année dernière en raison d’une augmentation plus importante de la contagion avant que les vaccins ne soient largement disponibles.

Alors que l’Allemagne et l’Autriche s’apprêtent à rendre les vaccins obligatoires, l’Italie renforce plutôt les restrictions de temps libre pour les non vaccinés au moment le plus convivial de l’année – tout en permettant à ceux qui sont vaccinés de vivre plus ou moins comme d’habitude.

En vue des vacances, la Suisse autorise à partir de lundi les organisateurs d’événements à interdire à toute personne qui n’a pas été vaccinée ou qui ne s’est pas remise de COVID-19, et la Suède a introduit un certificat de vaccination numérique COVID-19 pour les événements en salle avec plus de 100 personnes à l’intérieur à partir du 1er décembre.

Le 12 novembre, les Danois ont réintroduit le laissez-passer coronavirus à suppression progressive, qui doit être présenté par toutes les personnes de plus de 15 ans lors de l’entrée dans les boîtes de nuit, les cafés, les bus de fête et les restaurants en salle, mais également lors d’événements en salle s’il y a plus de 100 spectateurs / participantes. Elle s’applique également aux événements extérieurs où le nombre de personnes dépasse plus de 1 000 spectateurs/participants.

Le taux de vaccination de l’Italie est plus élevé que celui de bon nombre de ses voisins, à 85 % de la population éligible âgée de 12 ans et plus et à 77 % de la population totale. Mais les personnes dans la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine se sont révélées les plus réticentes à se faire vacciner, près de 3,5 millions n’ayant toujours pas reçu leurs premières doses.

Ils appartiennent également à la même tranche d’âge qui est désormais la plus durement touchée par le virus, selon Silvio Brusaferro, directeur de l’Institut national de la santé italien.

Jusqu’à présent, la variante delta reste répandue, avec seulement sept cas confirmés d’omicron en Italie, liés à deux hommes d’affaires revenant d’Afrique australe.

Avec la saison des achats des Fêtes qui se réchauffe, de nombreuses villes, dont Rome et Milan. ont commandé des mandats de masque même en extérieur.

Les responsables de la santé publique affirment que les vaccinations, ainsi qu’un comportement public prudent, y compris le port de masques dans les foules à l’intérieur ou à l’extérieur, sont essentiels pour réduire les niveaux d’infection alors que les conditions hivernales poussent davantage d’activités à l’intérieur. Ils attribuent au niveau de vaccination relativement élevé de l’Italie l’une des raisons pour lesquelles la courbe d’infection n’est pas aussi abrupte que l’hiver dernier, lorsque de larges restrictions ont été imposées avec la propagation de la variante delta.

« Il est clair qu’après deux ans de pandémie, nous ne pouvons pas facilement fermer les écoles aux cours physiques et fermer l’activité économique », a déclaré Gianni Rezza, directeur de la prévention au ministère de la Santé.

« Par conséquent, vous pouvez essayer de limiter la propagation du virus avec des mesures durables et avec une utilisation appropriée du laissez-passer sanitaire. Ensuite, le grand pari est sur les vaccinations », a-t-il déclaré.