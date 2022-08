L’Italie rend hommage à un héros de guerre et aux valeurs pour lesquelles il s’est battu

ROME – De nombreuses personnes en deuil lors de la veillée mortuaire et des funérailles de Mario Fiorentini – le combattant de la résistance le plus décoré d’Italie, décédé mardi à l’âge de 103 ans – avaient des histoires à raconter.

Parmi eux, le partisan vieillissant de 102 ans, comme on appelle les combattants de la liberté de la Seconde Guerre mondiale en Italie, qui a rencontré “Mario” en 1944, lorsqu’ils ont aidé à libérer Rome des occupants nazis et n’ont jamais perdu le contact. Et le professeur de mathématiques en admiration devant M. Fiorentini, qui est devenu un génie des mathématiques et un professeur après la guerre, pour avoir réussi à rendre les mathématiques amusantes même pour les plus jeunes esprits.

Et le postier qui s’est lié d’amitié avec M. Fiorentini et a fini par écrire une biographie qui a coïncidé avec son 100e anniversaire. “C’était un maître de vie qui a changé la mienne”, a déclaré l’auteur, Mirko Bettazzi, qui s’émerveillait encore qu’ils soient devenus amis. “Je n’étais personne”, a-t-il dit – ils n’avaient rien en commun, mais c’était Mario. “Ouvert à rencontrer tout le monde”, et une source d’inspiration pour beaucoup.