L’Italie était de dignes vainqueurs. Après 34 matchs sans défaite, comment pourraient-ils ne pas l’être ? Il couronne un revirement étonnant sous Roberto Mancini. Une équipe qui ne s’est même pas qualifiée pour la Coupe du monde en 2018 a offert un aperçu de son talent lors de la soirée d’ouverture de l’Euro 2020 et l’a souligné avec une performance impressionnante en finale.

Il y a eu des luttes mentales et physiques en cours de route. À trois reprises, l’Italie a dû aller en prolongation. Trois fois, ils l’ont emporté. Lors de la finale elle-même, l’équipe de Mancini était en retard plus longtemps qu’elle ne l’avait été lors des 33 matches précédents de cette série. Ils sont restés calmes.

C’était un triomphe tactique et technique, reflété dans leur possession de 66 pour cent. Le renouveau a été si emphatique que le sujet de l’acclamation est évident. « La différence, c’est l’entraîneur », déclare un éminent entraîneur italien Sports aériens. « Nous avons gagné à cause de Mancini. »

C’est une conclusion logique étant donné l’ignominie de l’Italie qui a raté une Coupe du monde pour la première fois de son histoire il y a à peine trois ans – ce que l’ancien entraîneur de Pescara Vincenzo Melidona décrit comme le « désastre de Gian Piero Ventura », le prédécesseur de Mancini dans le rôle .

Mais approfondissez et cette renaissance italienne pourrait concerner plus d’un homme. Les signes sont là. Finaliste des deux derniers Euros U17 et deux fois de la finale U19 en 2016 et 2018. L’Italie était demi-finaliste de la Coupe du monde U20 en 2017 et 2019.

Il y a eu un changement radical dans le football italien, une nouvelle vague d’entraîneurs avec de nouvelles idées. Le bilan de Mancini parle de lui-même – il a remporté plus de titres dans les ligues majeures que les 23 autres entraîneurs de l’Euro 2020 réunis – mais il a travaillé sur un sol fertile.

« Le changement s’est déjà produit en Italie », a déclaré Melidona Sports aériens. « Il y a Roberto De Zerbi, il y a Vincenzo Italiano, il y a Fabio Liverani. Tous des entraîneurs progressifs. Maintenant, Maurizio Sarri est de retour à la Lazio. Donc cette manière typiquement italienne a changé. »

Mancini a exploité ces idées, nouvelles et anciennes. Cela a été évident dans les moments clés de ce tournoi. Le premier but de l’Italie contre la Suisse a été marqué à Sassuolo, l’influence de l’équipe de De Zerbi évidente lorsque Domenico Berardi a créé Manuel Locatelli.

« Certaines situations ressemblent tellement à Sassuolo », explique Melidona, en référence au jeu de possession de l’équipe qui a fait une si grande impression en Serie A. « Comme Sassuolo, l’Italie de Mancini aime construire le ballon par l’arrière et utilisez tout le monde sur le terrain. »

Le troisième et dernier but de l’Italie dans ce match était très différent. « C’était une situation typique de l’Atalanta. Une récupération du ballon très rapidement par Rafael Toloi et une passe rapide à Ciro Immobile. C’est un principe typique de Gian Piero Gasperini, récupérer le ballon en appuyant. »

Après avoir battu la Belgique pendant une heure lors d’un quart de finale passionnant qui a mis en valeur les rotations intelligentes et l’interaction que Mancini a pu amadouer avec son équipe, l’Italie a montré que ses qualités plus traditionnelles n’avaient pas non plus été oubliées en clôturant le match.

Ils en avaient encore plus besoin en demi-finale contre l’Espagne.

« L’Espagne était agressive et nous n’avions pas le temps dans le tiers défensif, donc c’était la première fois que nous devions vraiment jouer à l’ancienne à l’italienne », explique Melidona. Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci fournissent cette plate-forme. Ce dernier a été l’homme du match de la finale.

« Nous sommes toujours les leaders dans la phase défensive », déclare un autre entraîneur italien. « Couverture, marquage, positionnement du corps, posture par rapport au ballon, à l’adversaire et aux coéquipiers, lecture de la situation. Ce que fait Mancini, c’est garder ce point fort de l’Italie, compact entre les lignes, les unités, mais aussi en jouant très Européen. »

Des leçons de l’étranger ont été tirées avec une flexibilité de position rarement vue dans le football international car une telle sophistication peut prendre du temps. Leonardo Spinazzola a été une révélation en début de tournoi, sa présence aidant Lorenzo Insigne à briller.

« Au début, on dirait que l’Italie joue en 4-3-3 mais quand ils sont en possession, ils changent car il y a une rotation des joueurs », explique Melidona. « Cela devient 3-4-2-1 car l’arrière gauche rejoint la ligne du milieu de terrain et Insigne rentre à l’intérieur. Immobile fournit la profondeur.

« Avant l’arrivée de Mancini, il semblait qu’il n’y avait pas d’équipe nationale. Mais après seulement un an de travail de Mancini avec les joueurs, il semblait que l’équipe s’était entraînée ensemble mois après mois, alors que ce n’était pas vrai, il ne les avait eu que pour une semaine à la fois. »

Cette amélioration fait écho aux avancées en dehors du terrain, comme l’a noté Aldo Comi, fondateur de la plateforme d’analyse de données Soccerment, dans ses relations avec les clients. « Les clubs italiens commencent à ressentir une urgence plus profonde pour comprendre la technologie et les données », a déclaré Comi Sports aériens.

« Le football est un jeu tactique en Italie, ils s’intéressent donc à la capacité de suivre l’espacement entre les joueurs, mais aussi les espaces entre les lignes d’une formation. Les entraîneurs italiens accordent probablement plus d’importance à la tactique et à la forme que quiconque dans le monde. »

Coverciano, l’équivalent italien de St George’s Park, mais qui existe depuis 1958, a dû se moderniser et beaucoup attribuent ce renouveau au centre d’entraînement du pays. L’institution de la méthodologie dite CARP apporte de la clarté aux entraîneurs italiens.

C est pour Construzione. « Construire à partir du gardien de but », explique Melidona. A est pour Ampiezza. « La largeur, le principe d’utiliser les arrières latéraux haut. » R est pour Rifinitura. « L’espace que nous utilisons entre la ligne défensive de l’adversaire et la ligne du milieu de terrain. » P est pour Profondita. « La profondeur qu’Immobile fournit pendant le match, étirant le jeu. »

Ces principes demeurent quel que soit le personnel.

« Mancini est le premier entraîneur qui a donné une idée claire à l’équipe. C’est un très gros travail car il y a 26 joueurs mais s’il joue Chiesa ou Berardi, rien ne change. Immobile ou Belotti, rien ne change. Chiellini ou Acerbi, rien des changements. Locatelli a commencé le tournoi et a bien joué, mais lorsque Verratti est arrivé, rien n’a changé. »

















Cependant, tout le monde n’est pas convaincu de l’importance de Coverciano.

« L’Italie ne se porte pas bien à cause de cette méthodologie, ce sont des concepts très simples », explique un autre entraîneur italien avec de l’expérience dans son pays et à l’étranger.

« J’ai entraîné en Angleterre. Si vous dites même à un entraîneur de base ici que l’Italie a changé la donne parce qu’elle le fait, il dira qu’il s’entraîne tous les jours.

« Vous trouverez les mêmes idées avec des mots différents pour eux en Angleterre, en Espagne, en Belgique ou en Allemagne. Ce n’est qu’une terminologie. Ces idées ne sont pas si sophistiquées. Tout bon entraîneur débutant le sait. La différence réside dans la façon dont vous utilisez il.

« Mancini a choisi les bons joueurs aux bons postes et les a fait faire les bonnes choses au bon moment. L’entraîneur doit connaître les meilleures solutions. Mancini l’a fait. »

C’est un conte familier, la quête de sens au lendemain d’un succès. La victoire de la France en 1998 s’expliquait dans le contexte du travail accompli à Clairefontaine, les triomphes de l’Espagne définis à l’aune d’une génération de talents forgés à La Masia. La reconstruction de l’Allemagne a été considérée comme une histoire plus large sur sa propre révolution de l’entraînement.

La renaissance de l’Italie suscitera des discussions similaires. « C’est naturel », conclut Melidona. « Si vous gagnez, c’est comme une voiture et tout le monde veut sauter dans la voiture. » Personne en Italie n’oubliera probablement que c’est l’homme au volant qui les a guidés vers la gloire.