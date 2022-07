L’Italie relocalise des migrants après le débordement du centre de Lampedusa

ROME (AP) – La marine italienne a commencé samedi à relocaliser les 600 premiers migrants de l’île sicilienne de Lampedusa après que son centre d’identification des réfugiés ait été submergé de nouveaux arrivants et que des photos aient circulé sur des conditions dégoûtantes.

Le mois de juillet a vu une augmentation soutenue des arrivées quotidiennes de migrants en Italie par rapport aux dernières années, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur. Dans l’ensemble, les arrivées de migrants sont en forte hausse cette année, avec 30 000 réfugiés potentiels qui ont touché terre jusqu’à présent, contre 22 700 à la même période en 2021 et 7 500 en 2020.

Lampedusa, qui est plus proche de l’Afrique du Nord que de l’Italie continentale, est souvent la destination de choix des passeurs de migrants basés en Libye, qui facturent des centaines de dollars chacun à des personnes désespérées pour traverser la mer Méditerranée sur des canots et des bateaux dangereux et bondés.

Le navire San Marco de la marine italienne emmenait initialement 600 migrants de Lampedusa vers un autre centre en Sicile et de là, ils étaient répartis ailleurs en Italie. le ministère a déclaré que les transferts se poursuivraient dimanche.

L’ancienne maire de Lampedusa, Giusi Nicolini, a publié ce qu’elle a dit être des photos et des vidéos prises dans le centre ces derniers jours, montrant des nouveaux arrivants dormant par terre sur des morceaux de mousse et des salles de bain remplies de bouteilles en plastique et d’ordures.

“Il y a 2 100 personnes entassées dans le centre d’accueil de Lampedusa”, qui dispose de lits pour 200, a-t-elle écrit sur Facebook. « Ça pourrait être des photos de Libye, mais non, c’est d’Italie. Et ce sont ceux qui ont survécu.

Les législateurs de droite n’ont pas tardé à saisir la surpopulation, accusant les partis de gauche du gouvernement italien d’être trop indulgents en matière de migration.

« Et ce serait le fameux modèle humanitaire de la gauche ? Georgia Meloni du parti d’extrême droite Frères d’Italie, a tweeté avec les images. « Dire non à l’immigration clandestine massive, c’est aussi dire non à cela.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration.

The Associated Press