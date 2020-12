Les acheteurs de Rome portent des masques dans la rue – ETTORE FERRARI / EPA-EFE / Shutterstock / Shutterstock

L’Italie a annoncé des restrictions de voyage radicales et des interdictions sur les grands rassemblements familiaux, devenant ainsi le dernier pays européen à introduire une forme de verrouillage de Noël.

Un décret gouvernemental a placé le pays tout entier dans la «zone rouge», avec des limites strictes sur les déplacements les jours fériés et les week-ends du 21 décembre à la fête de l’Épiphanie du 6 janvier.

Les magasins, restaurants et bars non essentiels seront fermés et les Italiens ne seront autorisés à voyager que pour des raisons professionnelles, de santé et d’urgence.

Pour permettre une lueur de joie de Noël, des visites à domicile limitées sont autorisées. Un maximum de deux personnes par jour peuvent rendre visite à quelqu’un à leur domicile, sans compter les moins de 14 ans. Il y aura également un léger assouplissement des restrictions sur quatre jours ouvrables pendant le mini lockdown.

Cependant, les déplacements entre les régions ne sont pas autorisés et un couvre-feu de 22 h 00 à 5 h 00 restera en vigueur tout au long.

Le Premier ministre Giuseppe ConteConte a qualifié les limites de «décision douloureuse». « Nos experts craignaient sérieusement qu’il y ait une augmentation des cas à Noël … Nous devions donc agir », at-il déclaré lors d’une conférence de presse.

L’annonce fait suite à des jours de querelles au sein de la coalition au pouvoir sur la rigueur du verrouillage après l’introduction des interdictions de voyager internes au début du mois.

En réprimant les célébrations de vacances, l’Italie rejoint l’Allemagne et les Pays-Bas, qui ont également imposé de nouvelles restrictions liées au coronavirus cette semaine, bien que les deux se détendent le jour de Noël lui-même. L’Autriche entrera également en lock-out à partir du lendemain de Noël.

La chancelière allemande Angela Merkel a exhorté samedi les citoyens à suivre l’exemple des soldats en poste à l’étranger et à célébrer Noël avec des appels vidéo à leurs proches au lieu de réunions en personne.

«Les femmes et les hommes en poste loin de chez eux pour assurer notre sécurité savent ce que signifie avoir des contacts limités avec leurs proches», a déclaré Mme Merkel dans son podcast vidéo hebdomadaire. « Ils savent ce que cela signifie de ne pouvoir utiliser Skype que sur une longue période au lieu d’être ensemble. »

L’histoire continue

L’approche est en contraste marqué avec d’autres pays comme le Royaume-Uni, qui s’est tenu à un assouplissement des mesures promis de cinq jours du 23 au 28 décembre. Pendant ce temps, les résidents sont libres de voyager où ils veulent et de créer une nouvelle bulle de jusqu’à trois ménages différents.

L’Espagne et la France font également quelque chose de similaire.

Madrid a déclaré que les voyages entre les régions pour rendre visite à des amis et à la famille sont autorisés et qu’un maximum de 10 personnes – y compris des enfants – peuvent se rencontrer les jours de vacances.

De même, Paris a permis la circulation à travers le pays, mais sans aucune limite sur le nombre de personnes rassemblées. Les bars, restaurants et cafés restent fermés et il y a un couvre-feu strict de 20h00 à 6h00 qui ne sera levé que la veille de Noël.

Le président français Emmanuel Macron, qui a été testé positif au coronavirus plus tôt cette semaine, est stable, selon un communiqué de son bureau samedi. Il travaille actuellement en auto-isolement de sa résidence officielle à Versailles.

Partout en Europe, des mesures exceptionnelles ont été prises pour célébrer la plus grande fête du calendrier chrétien, notamment des marchés au volant, des pièces de théâtre de la Nativité diffusées en direct et des visites socialement éloignées de la grotte du Père Noël.

L’annonce de M. Conte intervient alors que la Lombardie, la Vénétie et la Latium ont enregistré un taux de transmission supérieur à 1, ce qui signifie que le virus se propage à nouveau dans trois régions clés après des semaines de diminution de la courbe de contagion. Le taux national est de 0,86, ce qui signifie qu’en moyenne la courbe s’aplatit.

« Le virus continue de circuler partout. Nous pouvons le plier, mais nous ne pouvons pas le vaincre », a déclaré M. Conte. « C’est pourquoi même parmi nos experts, il y a une forte inquiétude que la courbe de contagion pourrait augmenter pendant la période de Noël. »

L’Italie a été le premier pays occidental touché par la pandémie et a également enregistré le plus grand nombre de morts en Europe, atteignant près de 67 900 vendredi.

M. Conte a déclaré que le lancement du programme de vaccination le 27 décembre marquerait le début de « la fin de ce cauchemar ».

Les nouvelles restrictions signifieront pas de déjeuners de Noël dans les restaurants, comme cela avait été prévu dans un décret précédent, bien que les plats à emporter et les livraisons soient autorisés. Pour adoucir le coup porté à un secteur déjà dévasté, le nouveau décret prévoit 645 millions d’euros d’aide.

Les magasins d’alimentation, les salons de coiffure, les pharmacies, les buralistes et les blanchisseries ainsi que les librairies resteront cependant ouverts.

Des bordures légèrement plus lâches seront en place quatre jours de semaine non fériés – du 28 au 30 décembre et le 4 janvier. Ces jours-là, les gens seront libres de quitter leur maison, mais les bars et les restaurants resteront fermés.

M. Conte a déclaré que les règles ont été conçues pour « permettre la socialisation minimale appropriée pour cette période ».

Il a déclaré que la police ne serait pas envoyée chez les gens pour vérifier que les règles étaient respectées, mais a exhorté les Italiens à agir de manière responsable.

La condition du président français Emmanuel Macron, qui a été testé positif au coronavirus, est stable, et les tests avaient donné des résultats rassurants, a indiqué samedi un communiqué de son bureau.

M. Macron, qui travaille en auto-isolement d’une résidence officielle hors de Paris, « présente toujours les mêmes symptômes de la maladie Covid-19 (fatigue, toux, raideur) », indique le bref communiqué, signé par son médecin.

Mais ils ne l’empêchaient pas de s’acquitter de ses fonctions.