Le chef du bloc dirigé par les États-Unis devrait s’excuser et clarifier ses propos, ou démissionner, a déclaré le vice-Premier ministre Matteo Salvini

La Première ministre italienne Giorgia Meloni et ses adjoints Matteo Salvini et Antonio Tajani ont tous critiqué la rhétorique du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, sur l’utilisation des armes occidentales par Kiev, mettant en garde contre une nouvelle escalade des tensions avec Moscou.

Stoltenberg a affirmé la semaine dernière que « le temps est venu » pour que les membres de l’armée dirigée par les États-Unis reconsidèrent leur politique et laissent l’Ukraine utiliser librement les armes occidentales pour lancer des frappes plus profondes sur le territoire russe.

« Je ne sais pas pourquoi Stoltenberg a dit une chose pareille, je pense que nous devons être très prudents », Meloni dit Dimanche, sur la chaîne de télévision italienne Rai 3. Le Premier ministre italien a souligné que « L’OTAN doit rester ferme et ne pas donner le signal qu’elle cède » mais encore une fois conseillé « une plus grande prudence. »

« Il y a beaucoup de déclarations douteuses » Meloni a ajouté, rappelant comment elle avait réprimandé le président français Emmanuel Macron pour ses remarques sur la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine.















Pendant ce temps, le vice-Premier ministre et ministre des Transports, Matteo Salvini, dit un rassemblement électoral dimanche que Stoltenberg « Je ne peux pas parler au nom du peuple italien. »

« L’OTAN ne peut pas nous forcer à tuer en Russie, ni personne ne peut nous forcer à envoyer des soldats italiens combattre ou mourir en Ukraine. » Salvini a ajouté, arguant que Rome envoie des armes à Kiev uniquement à « se défendre » ne pas « combattre, frapper et tuer en dehors de son territoire ».

« Ce monsieur devrait soit demander pardon, soit rectifier ses propos, soit démissionner », Salvini a ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a également insisté sur le fait que les armes que l'Italie envoie à Kiev doivent uniquement « être utilisé en Ukraine. »















Les commentaires du chef de l’OTAN interviennent à un moment où les dirigeants occidentaux font des déclarations de plus en plus audacieuses concernant les attaques sur le territoire russe. Toutefois, selon Moscou, le discours sur les restrictions sur l’utilisation des munitions américaines est faux et vise à entretenir l’illusion que l’Occident ne fait pas partie du conflit.

« Nous partons du fait que les armes américaines et occidentales frappent des cibles sur le territoire de la Russie, principalement des infrastructures civiles et des zones résidentielles », Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré vendredi aux journalistes que les armes américaines, telles que les missiles ATACMS armés d’ogives à fragmentation, avaient déjà été utilisées lors d’attaques à l’intérieur de la Russie, y compris contre des cibles civiles.