L’Italie regrette d’avoir rejoint le plan d’infrastructure chinois (ministre de la Défense)

L’adhésion à l’initiative « la Ceinture et la Route » a été une décision « improvisée et atroce », a déclaré Guido Crosetto aux médias italiens.

La décision de l’Italie de rejoindre l’initiative chinoise Belt and Road (BRI) était une erreur dont Rome cherche maintenant à s’extirper, a déclaré dimanche le ministre de la Défense Guido Crosetto au journal Corriere della Sera.

L’Italie a adhéré au plan chinois en 2019, devenant ainsi le premier pays occidental à le faire. Dans le cadre de l’accord, les barrières commerciales entre la Chine et l’Italie ont été abaissées, tandis que Pékin a promis d’investir dans les ports et les infrastructures ferroviaires italiens.

« La décision de rejoindre le [New] Silk Road était un acte improvisé et atroce », Crosetto a déclaré au journal, en utilisant un surnom commun pour l’initiative. Crosetto a expliqué que si les importations chinoises vers l’Italie ont triplé depuis l’entrée en vigueur de l’accord, les exportations italiennes vers la Chine n’ont augmenté que légèrement.

« Le problème aujourd’hui est : comment revenir à pied [from the BRI] sans nuire aux relations [with Beijing] », a déclaré le ministre. « Parce que c’est vrai que la Chine est un concurrent, mais c’est aussi un partenaire. »

En savoir plus Les exportations italiennes vers la Chine augmentent inexplicablement – ​​Bloomberg

Il est probable, mais pas certain, que l’Italie se retirera du plan. La Première ministre Giorgia Meloni a déclaré en mai qu’elle tiendrait des discussions avec Pékin sur un éventuel retrait et, après avoir rencontré le président américain Joe Biden à Washington cette semaine, a déclaré à Fox News qu’elle prendrait une décision avant la fin de l’année.

Le président chinois Xi Jinping s’est rendu en Italie en 2019 pour signer l’accord BRI avec le Premier ministre populiste Giuseppe Conte, qui dirigeait à l’époque un gouvernement de droite avec Matteo Salvini comme vice-Premier ministre. Bien que théoriquement de droite, Meloni s’est efforcée de se distancer des politiques de Conte et de Salvini.

Alors que ses prédécesseurs favorisaient des relations chaleureuses avec la Russie, Meloni s’est attiré les faveurs de Washington et de Bruxelles en promettant une aide militaire illimitée à l’Ukraine au détriment de sa propre cote de popularité. De plus, bien qu’il soit arrivé au pouvoir l’année dernière en promettant une répression sévère de toute immigration en provenance d’Afrique, Meloni a déclaré la semaine dernière que « L’Europe et l’Italie ont besoin d’immigration » s’engageant à accueillir près d’un demi-million de migrants par des voies légales.

Une rupture avec la Chine établirait davantage Meloni comme un allié fiable des États-Unis. Cependant, le journal d’État chinois Global Times a averti vendredi que « L’idée de sacrifier la coopération avec la Chine dans le cadre de la BRI pour obtenir quelque chose des États-Unis est une erreur de calcul. »

« L’approche adoptée par les États-Unis n’est finalement pas bénéfique pour les économies des pays européens, dont l’Italie, car elle est exclusive et motivée par l’unilatéralisme et le protectionnisme », a déclaré le professeur chinois Cui Hongjian au Global Times. « À l’opposé, la Chine prône le libre-échange et une économie ouverte, qui sont les véritables valeurs fondamentales de la coopération. »