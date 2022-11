L’Italie recule sur 3 navires de migrants, le 4e se dirige vers la Corse

ROME – Un groupe humanitaire européen a déclaré mercredi que son navire de sauvetage de migrants se dirigeait vers l’île française de Corse dans l’espoir que la France offrira à ses 234 passagers un port sûr, après que l’Italie a reculé et autorisé les migrants de trois autres navires de sauvetage à débarquer sur le sol italien .

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a quelque peu sauté sur l’arme et a publié mardi soir une déclaration remerciant la France d’avoir accueilli l’Ocean Viking, provoquant une critique publique des manœuvres apparentes de l’Italie sur la radio publique française mercredi.

Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Veran, a déclaré à la radio France Info que l’Ocean Viking “est destiné à être accueilli en Italie” puisqu’il se trouvait dans les eaux territoriales italiennes et a déclaré que le refus de l’Italie d’autoriser les passagers à débarquer était “inacceptable”.

L’Italie étant le premier bénéficiaire du système de solidarité financière de l’Union européenne, il a exigé que “l’Italie joue son rôle et respecte ses engagements européens”.

Il n’y a pas eu d’explication immédiate au revirement de l’Italie, mais les experts juridiques et les groupes humanitaires ont noté qu’en vertu du droit maritime, toutes les personnes trouvées en mer en détresse ont le droit d’accéder au port sûr le plus proche où elles peuvent ensuite demander l’asile.

Le nouveau gouvernement d’extrême droite de la première ministre Giorgia Meloni n’avait initialement autorisé que les migrants jugés «vulnérables» à débarquer et avait l’intention de renvoyer le reste des passagers en mer. Mais les deux navires amarrés à Catane – le Humanity 1 et le Geo Berents – ont refusé de quitter le port.

Le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi avait adopté des mesures selon lesquelles le pays du pavillon de chaque navire exploité par une association caritative était responsable de fournir un port sûr, et non l’Italie. Des groupes caritatifs, cependant, ont déclaré que la mesure violait manifestement le droit maritime et que certains avaient intenté une action en justice contre le gouvernement.