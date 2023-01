L’Italie prépare la finale contre les États-Unis avec une victoire sur la Grèce

Stefanos Tsitsipas s’est battu d’un set pour renverser Matteo Berrettini samedi, mais ce fut en vain alors qu’une imparable Lucia Bronzetti a propulsé l’Italie en finale de la première United Cup contre les États-Unis dominants.

Le numéro quatre mondial Tsitsipas a traversé un affrontement do-or-die à Sydney 4-6, 7-6 (7/2), 6-4 pour gagner un point crucial pour son pays et renforcer sa confiance avant l’Open d’Australie.

Mais cela n’a pas suffi avec Bronzetti qui a battu le Grec Valentini Grammatikopoulou 6-2, 6-3 dans le match suivant pour donner à l’Italie une avance inattaquable de 3-1.

Ils affronteront les États-Unis lors de la finale de dimanche après que les Américains aient battu la Pologne 5-0.

L’Italie est entrée dans la deuxième journée des demi-finales avec un avantage de 2-0 après qu’une courageuse Martina Trevisan a bouleversé la numéro six mondiale Maria Sakkari 6-3, 6-7 (4/7), 7-5 lors d’une rencontre captivante vendredi.

Le coéquipier de Trevisan Lorenzo Musetti a ensuite écrasé l’adolescent grec Stefanos Sakellaridis 6-1, 6-1.

Avec la victoire de Tsitsipas, la pression était sur Grammatikopoulou, un remplaçant tardif de Despina Papamichail.

Mais elle a été dépassée par Bronzetti et réduite en larmes dans le premier set.

« C’est un moment spécial d’apporter un point aussi important à l’Italie. Nous sommes une super équipe, de super amis et je suis tellement excité et tellement heureux en ce moment”, a déclaré Bronzetti.

Berrettini, classé 16e, a pris en main son match de haute qualité avec un break sans réponse dans le septième jeu du premier set.

Ils se sont affrontés dans le deuxième set avant que les Tsitsipas gonflés ne l’emportent dans un bris d’égalité pour l’amener à un troisième set où il a écrasé son adversaire fatigant.

“Je me suis accroché et j’attendais juste mes chances, c’est un gros serveur”, a déclaré Tsitsipas. “J’ai pu jouer avec beaucoup d’intensité.”

Plus tôt, un Taylor Fritz composé a battu le Polonais Hubert Hurkacz dans une bataille des 10 meilleurs joueurs pour propulser les États-Unis en finale.

Le numéro neuf mondial était trop bon pour son adversaire au gros service, classé une place derrière lui, gagnant 7-6 (7/5), 7-6 (7/5).

Fritz est entré dans le match avec les États-Unis déjà 2-0 après que Jessica Pegula ait surpris le numéro un mondial Iga Swiatek 6-2, 6-2 vendredi et Frances Tiafoe a balayé Kacper Zuk 6-3, 6-3.

Sa victoire leur a donné une avance insurmontable avant que Madison Keys ne fasse 4-0 en battant Magda Linette 6-4, 6-2.

“Je pense que la différence dans les bris d’égalité était que j’ai juste bien servi et j’ai mis quelques retours sur le terrain, joué des points vraiment solides et je ne lui ai rien donné”, a déclaré Fritz.

“Je suis super excité d’aborder la finale et je pense que nous avons été les favoris toute la semaine”, a-t-il déclaré.

Fritz a obtenu des points de break à 4-4 dans le premier set après avoir mis la pression sur le service en plein essor de Hurkacz, mais le dégingandé Polonais les a sauvés tous les deux et a renversé la situation pour gagner deux points de set à 5-4.

Mais lui aussi a été refusé et c’est parti pour un tie-break, où l’Américain a creusé profondément.

Rien ne les séparait dans le deuxième set, Hurkacz claquant sa raquette au sol alors que sa frustration grandissait.

Il est de nouveau allé au jeu décisif, où deux fautes directes du Polonais ont donné la victoire à Fritz.

Keys a gardé intact son record d’invincibilité au tournoi avec une démonstration de combat contre Linette.

Après avoir parcouru le premier set, elle s’est effondrée dans le second mais a finalement été trop forte.

“J’ai l’impression d’avoir très bien joué sur ces terrains et de pouvoir déjà disputer autant de matches et d’être aussi à l’aise que possible m’a définitivement aidé aujourd’hui”, a déclaré le numéro 11 mondial.

Keys et Fritz se sont ensuite associés pour remporter un match nul en double mixte pour assurer un balayage net.

