L’Italie pourrait cesser d’embaucher des directeurs de musées étrangers. Le patron de Brera de Milan espère laisser sa marque

MILAN (AP) – Le directeur anglo-canadien de la galerie Brera de Milan a été embauché en 2015 après que le gouvernement italien a lancé des réformes qui, pour la première fois, ont amené des directeurs de musée étrangers. Son mandat de huit ans se termine alors que l’administration de droite de la première ministre Giorgia Meloni cherche à nouveau à réserver les meilleurs emplois culturels aux Italiens.

Les admirateurs ont crédité James Bradburne, un architecte de 67 ans qui a dirigé cinq institutions culturelles dans cinq pays, d’avoir révolutionné le musée que Napoléon avait l’intention de faire « le Louvre d’Italie » et de remplir de peintures de ses campagnes italiennes lorsqu’il a agrandi son Empire français.

Bradburne fait rénover chacune des 38 salles sans jamais fermer le musée, créé en 1809. Il s’emploie à le rendre plus convivial en réorganisant les étiquettes sous les œuvres phares, en inaugurant des événements musicaux pour attirer les habitants et en ne concoctant plus d’expositions comme un moyen d’augmenter le nombre de visiteurs.

Au cours de son mandat, les innovations populaires pour mettre en valeur les chefs-d’œuvre du musée comprenaient l’installation de satin bleu sous « Le Baiser » de Francesco Hayez afin que les visiteurs puissent avoir une idée du tissu rendu si parfaitement dans la peinture.

Inéligible pour postuler à nouveau pour le poste et avec seulement trois mois avant la fin de son contrat, Bradburne pousse une autre initiative : une expérience de musée en ligne appelée BreraPlus. En effet, c’est une mise en accusation du type de tourisme de masse qui transforme les chefs-d’œuvre en toile de fond pour les selfies.

Bradburne fait un plaidoyer international pour amener les visiteurs du monde entier à une version virtuelle de la Brera qui va au-delà des images des œuvres d’art et rend les participants acteurs de l’avenir du musée, avec un accès à des réunions périodiques en ligne pour discuter de l’orientation de l’institution.

Pour le prix d’une entrée de 15 euros, les utilisateurs bénéficient de trois mois d’accès au musée physique, plus un an d’accès au site Web du musée accessible par Internet, qui présente des documentaires et des films commandés pour BreraPlus.

Les visiteurs peuvent également zoomer sur les œuvres sélectionnées, lire les annotations et échanger des vues avec d’autres visiteurs dans une fonction de chat. Des cartes thermiques superposées aux travaux montrent les zones qui suscitent le plus d’intérêt.

« Je pense que mettre les musées au service du tourisme de masse est un crime », a déclaré Bradburne. Pour lui, BreraPlus représente un « retour au tourisme durable, un tourisme qui n’oblige pas tout le monde à prendre des vols low-cost ».

Il reconnaît qu’il faudra au moins un an pour évaluer si le projet réussit, date à laquelle il sera parti depuis longtemps.

Un autre projet favori, les rénovations longtemps retardées du Palazzo Citterio en face de la Brera pour abriter la considérable collection d’art contemporain du musée, seront également achevés après le départ de Bradburne, malgré les espoirs initiaux d’une ouverture en 2018.

Craint-il que toutes les idées et le travail qu’il a apportés au musée disparaissent après son départ en septembre ?

« Si quelqu’un est venu ici qui l’obtient réellement, ce qui est une question ouverte, si quelqu’un comprend ce que j’ai fait, en fait, c’est complètement durable », a déclaré Bradburne à l’Associated Press. « En fait, cela coûte moins cher » de maintenir en place les projets qu’il a supervisés que de les supprimer.

Les réformes des musées effectuées par un précédent gouvernement italien de gauche ont amené sept directeurs étrangers dans les musées italiens en 2015 et ont été largement célébrées comme des progrès en retard. Une autre percée a permis aux musées de conserver les revenus qu’ils généraient, ce qui était une percée.

Mais Bradburne pense que les changements ne sont pas allés assez loin. Les musées n’ont pas eu le contrôle dans d’autres domaines, comme l’embauche et la dotation en personnel. Bradburne a mis en place un personnel éducatif avec une solution de contournement, appelant les membres de l’équipe «gardes» sur son organigramme.

« Je dirais que les réformes, elles ont fait un pas en avant. Mais ce n’était pas un grand pas, et c’était un pas très atténuant », a-t-il déclaré.

Le travail de Bradburne a récemment été posté avec 10 autres, dont la direction des Offices, actuellement dirigée par un Allemand, et le Musée et Parc Royal de Capodimonte à Naples, dirigé par un Français. Les affichages précisent que les candidats doivent être européens et maîtriser l’italien.

Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a nié que l’Italie ait des préjugés contre les étrangers, mais a également déploré publiquement que les 10 principales institutions culturelles du pays, dont le site archéologique de Pompéi et l’opéra Teatro alla Scala de Milan, soient dirigées par des non-Italiens.

Il a fait valoir que les universités italiennes qui se concentrent sur l’histoire de l’art devraient être en mesure de produire suffisamment de talents italiens pour pourvoir les postes.

« La réponse est malheureusement non », a déclaré Bradburne. « Le problème n’est pas que nous soyons étrangers ou pas étrangers. C’est que nous avons acquis les compétences nécessaires pour gérer un musée moderne que l’Italie n’a pas enseignées à deux générations de professionnels des musées.

Une façon d’avancer, a-t-il dit, serait d’utiliser des étrangers comme mentors. « Utilisez-les, sucez-les », a déclaré Bradburne, « et formez des Italiens. »

Colleen Barry, l’Associated Press