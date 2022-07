L’Italie pointe du doigt la Russie à propos de la crise gouvernementale

Les opposants au Premier ministre assiégé Mario Draghi font le travail de Vladimir Poutine, selon le ministre italien des Affaires étrangères

La crise gouvernementale en cours en Italie fait le jeu du Kremlin, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio. Les troubles entravent la capacité de Rome à fournir un soutien militaire à l’Ukraine, ainsi qu’à obtenir de nouveaux contrats énergétiques, a déclaré vendredi le ministre à POLITICO dans une interview.

Les critiques du Premier ministre assiégé Mario Draghi font effectivement le travail du président russe Vladimir Poutine, a suggéré Di Maio, exhortant les partis politiques italiens à ne pas renverser le gouvernement lors d’un prochain vote de confiance la semaine prochaine. Draghi a été parmi les dirigeants occidentaux à s’opposer fermement à la Russie sur son opération militaire en Ukraine, a affirmé le ministre.

“Les Russes célèbrent en ce moment d’avoir fait tomber un autre gouvernement occidental”, dit Di Maio. “Maintenant, je doute que nous puissions envoyer des armes [to Ukraine]. C’est l’un des nombreux problèmes graves.

Le gouvernement italien est tombé dans le désarroi plus tôt cette semaine lorsque Draghi a dû faire face à un vote de confiance au parlement. Bien qu’il y ait confortablement survécu par 172 voix contre 39, le scrutin a été boycotté par le Mouvement cinq étoiles, le plus grand parti de la large coalition gouvernementale de Draghi.

Le premier ministre a annoncé sa démission après le vote, citant la perte de soutien du plus grand partenaire de la coalition et déclarant que les conditions pour gouverner “n’existe plus.” Sa démission a cependant été rejetée par le président italien Sergio Mattarella. Draghi devrait retourner au parlement mercredi, tenant potentiellement un vote sur son gouvernement ou démissionnant à nouveau.

Le Premier ministre, qui dirigeait auparavant la Banque centrale européenne, a été nommé Premier ministre italien au début de 2021 dans le but d’aider le pays à faire face aux retombées économiques de la pandémie de coronavirus. Cependant, il a fait face à des critiques persistantes de la part du chef du Mouvement cinq étoiles et ancien Premier ministre Giuseppe Conte sur un certain nombre de questions. Les tensions se sont aggravées à cause du soutien de l’Italie aux sanctions anti-russes et de son soutien à Kiev, provoquant finalement une scission au sein du Mouvement cinq étoiles.

Di Maio a déclaré que les actions de Conte étaient ce “lui fait le plus mal.”

“Ce qui est incroyable, c’est qu’il s’agit d’un ancien Premier ministre qui attaque Draghi, aidant la propagande et l’autocratie de Poutine sur la démocratie”, dit le ministre.

Les troubles politiques sont également source de problèmes pour l’Italie elle-même, a poursuivi Di Maio, car la chute potentielle du gouvernement mettrait en péril la capacité de Rome à obtenir de nouveaux contrats énergétiques avant l’hiver.

“Si le gouvernement tombe mercredi, nous n’aurons pas le pouvoir de signer de nouveaux contrats énergétiques et c’est grave car nous nous dirigeons vers l’hiver”, a expliqué le ministre.