L’Italie pleure un ambassadeur et son garde du corps, tués au Congo

Les photos de M. Attanasio souriant et entouré d’enfants congolais, ou posant avec sa femme et ses trois petites filles, ont fait la une des quotidiens italiens et de leurs sites Internet.

Le meurtre de M. Attanasio a touché un nerf profond en Italie, qui a été mise à rude épreuve au cours de l’année écoulée en raison de la pandémie et d’une crise politique qui ont créé des semaines d’incertitude. De nombreux Italiens restent également sensibles au sort de leurs ressortissants à l’étranger après le meurtre brutal d’un étudiant diplômé, Giulio Regeni, en Égypte en 2016.

Les médias nationaux ont été remplis d’hommages à M. Attanasio, 43 ans, qui a été salué comme le visage jeune et humanitaire de la diplomatie italienne, et avec des comptes rendus détaillés de ses dernières heures avant sa mort lundi.

Les Italiens ont pleuré mardi la mort de Luca Attanasio, l’ambassadeur d’Italie en République démocratique du Congo, qui a été tué dans une embuscade avec son garde du corps et leur chauffeur alors qu’il participait à un convoi humanitaire avec le Programme alimentaire mondial.

«Luca était une personne généreuse qui voulait faire le bien», a déclaré Mme Belloni. «Il pensait que l’Italie – avec l’Union européenne et les Nations Unies – pouvait jouer un rôle important pour promouvoir le développement et la paix. À cet objectif, il s’est consacré avec humilité, mais aussi avec un engagement et une préparation absolus.

«Hier, je n’ai pas pu exprimer à sa famille la profonde tristesse de tout le ministère des Affaires étrangères et notre sincère proximité», a écrit Elisabetta Belloni, secrétaire générale du ministère, dans un éditorial du quotidien Corriere della Sera. «Parce que le silence et l’émotion ont prévalu.»

«Luca et Vittorio. Le meilleur de l’Italie », lit-on dans le titre du quotidien turinois La Stampa, faisant référence à Vittorio Iacovacci, le policier militaire italien de 30 ans décédé avec l’ambassadeur et son chauffeur congolais, Mustapha Milambo du Programme alimentaire mondial .

Le pape François a exprimé mardi ses condoléances aux familles des victimes, au corps diplomatique et à la police militaire «pour la disparition de ces serviteurs de la paix et du droit».

Les procureurs de Rome ont ouvert une enquête sur l’accident, envoyant une équipe d’enquêteurs à Goma, la capitale du Nord-Kivu, près de l’endroit où les meurtres ont eu lieu. Le président et les plus hauts responsables de la République démocratique du Congo se sont engagés à aller au fond de la tragédie, qui a eu lieu dans une zone proche de la frontière avec le Rwanda et connue pour ses violences.

Des dizaines de groupes armés participent à des enlèvements et à des actions violentes dans la région, avec des rebelles des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, le plus grand groupe armé étranger opérant au Congo. Le groupe rebelle a nié mardi toute implication dans l’attaque, affirmant que leurs hommes étaient loin de la zone.

Mardi, le président congolais, Félix Tshisekedi, et son épouse, ont rencontré l’épouse de M. Attanasio, Zakia Seddiki, présidente d’une organisation non gouvernementale au Congo qui vient en aide aux femmes et aux enfants dans le besoin.

Dans un communiqué lu à la télévision nationale, M. Tshisekedi a déclaré que le gouvernement avait envoyé une équipe d’enquêteurs à Goma «afin que la lumière soit faite sur ces crimes odieux le plus rapidement possible».

On ne sait pas si M. Attanasio et son garde du corps ont été abattus dans le cadre d’une tentative d’enlèvement qui a mal tourné, ou s’il a été assassiné lors d’un échange de coups de feu entre le groupe armé, les gardes du parc et une unité de l’armée congolaise à proximité.

M. Attanasio se rendait à Rutshuru, dans le nord, pour visiter un projet du Programme alimentaire mondial visant à nourrir les écoliers, financé en partie par le gouvernement italien, dans un convoi de deux voitures. Le Programme alimentaire mondial a déclaré que la route qu’ils avaient empruntée avait auparavant été autorisée à voyager sans escorte de sécurité.