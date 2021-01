Alors que des amis pleuraient lors de processions aux chandelles et d’éloges roulé , un portrait a émergé d’une femme remarquable qui – comme d’innombrables autres migrants – a surmonté des difficultés considérables pour trouver le bonheur en Europe. Les journaux et autres médias l’ont louée comme un modèle d’intégration en Italie.

La police a rapidement retrouvé le tueur: un Ghanéen de 32 ans qui avait aidé Mme Gudeta à prendre soin d’une race rare de chèvre. Il a admis s’être battu avec Mme Gudeta mardi pour de l’argent et l’avoir tuée avec un marteau, ont déclaré les enquêteurs et son avocat.

Son meurtre a toutefois fait la une des journaux italiens, la mort étant pleurée et condamnée à travers le pays.

Et d’après de nombreux témoignages, Mme Gudeta avait été un grand succès, transformant sa passion pour l’élevage, apprise de sa grand-mère maternelle, en une entreprise florissante, La Capra Felice (The Happy Goat), qui vendait du fromage de chèvre, du yaourt et des produits de beauté.

En juin dernier, alors que la pandémie fermait des magasins dans toute l’Italie, elle a ouvert un magasin à Trente, dans le nord-est de l’Italie, dans la région du Trentin-Haut-Adige, à environ 100 miles (160 kilomètres) de la frontière avec l’Autriche. La ville n’est pas loin de Frassilongo, une ville de 350 habitants où elle avait déménagé après son arrivée en Italie en 2010.

Dans un communiqué, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que Mme Gudeta «resterait dans les mémoires et serait célébrée comme un modèle de réussite et d’intégration et inspirerait les réfugiés qui se battent pour reconstruire leur vie».

Née en Éthiopie, Mme Gudeta avait étudié la sociologie dans une université en Italie avant de retourner dans son pays d’origine, où elle a participé à des manifestations contre les efforts de puissants intérêts pour saisir des terres dans les zones rurales. Craignant pour sa sécurité après l’arrestation de certains de ses compagnons, elle s’est enfuie en Italie et a déménagé dans un beau mais isolé vallée où les habitants parlent encore un dialecte allemand médiéval.

«La vallée est fermée, c’est vraiment une situation très difficile et elle a relevé le défi de s’y rendre et de commencer à élever des chèvres», a déclaré Lia Beltrami, membre du conseil provincial responsable de l’immigration lorsque Mme Gudeta est arrivée en 2010. «Elle était très déterminé. C’était une femme qui avait un objectif, et elle l’a poursuivi de front.