L’un des plus grands procès contre le crime organisé de l’histoire italienne a débuté mercredi contre le syndicat du crime organisé «ndrangheta».

Plus de 500 accusés seront accusés de meurtre, de trafic de drogue, d’extorsion et de blanchiment d’argent.

Une salle d’audience de haute sécurité de 3000 mètres carrés, avec des cages pour les accusés, a été construite pour l’occasion dans la région sud de la Calabre, où opère l’organisation de la mafia.

«Ndrangheta serait l’organisation criminelle la plus riche du monde en raison de son commerce international de drogue. Il est également présent dans d’autres pays que l’Italie.

Presque tous les prévenus ont été arrêtés en décembre 2019 après une longue enquête.

Le procès devrait durer au moins un an et probablement plus, avec plus de 900 témoins à charge et un nombre sans précédent de collaborateurs. Il y a 600 avocats qui travaillent sur l’affaire.

L’enquête visait la famille Mancuso, qui forme une section puissante de la mafia tentaculaire. Le fils de l’un des chefs de la mafia est sur le point de témoigner.

« Je pense que c’est la première fois que le fils d’un patron décide de se retourner contre son père à ‘ndrangheta et il est le témoignage central de ce procès », a déclaré le professeur de l’Université d’Oxford, Federico Varese.