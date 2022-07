L’Italie ouvre un couloir humanitaire pour 300 réfugiés afghans

MILAN (AP) – Le premier des quelque 300 réfugiés afghans est arrivé à Rome lundi le long d’un nouveau couloir humanitaire organisé par le gouvernement italien et la société civile, des organisations caritatives et des organisations internationales, a annoncé le ministère italien des Affaires étrangères.

Le corridor humanitaire vise à donner “à davantage de réfugiés et d’Afghans persécutés la possibilité d’un avenir dans la dignité et la sécurité” après le retrait américain en août dernier et la reprise du contrôle par les talibans, a indiqué le ministère.

Des milliers de citoyens afghans ont été évacués après la chute de Kaboul, mais beaucoup de ceux qui risquaient les représailles des talibans ont été laissés pour compte. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le couloir, qui prévoit le transfert de 1 200 réfugiés d’Iran et du Pakistan et d’autres pays voisins, donnerait la priorité aux femmes et aux enfants.

Les neuf premiers réfugiés afghans sont arrivés par un vol en provenance de Téhéran. 200 autres devraient partir d’Islamabad mercredi et un troisième groupe arrivera de Téhéran jeudi.

Dans le même temps, le nombre de réfugiés afghans empruntant des itinéraires de contrebande augmente, avec quelque 3 280 arrivées en Italie par voie maritime jusqu’à présent cette année, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. L’Organisation internationale pour les migrations, quant à elle, a déclaré que les Afghans étaient la première nationalité à oser la périlleuse route de la mer Méditerranée centrale vers les côtes européennes, avec 8 121 arrivées jusqu’à vendredi dernier.

Les deux organisations ont participé à l’organisation des transferts du corridor, aux côtés des ministères italiens des affaires étrangères et de l’intérieur et des organisations caritatives, notamment la Communauté de Sant’Egidio et Caritas.

The Associated Press