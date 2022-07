L’Italie ouvre un couloir humanitaire pour 300 réfugiés afghans

MILAN – Le premier des quelque 300 réfugiés afghans est arrivé lundi à Rome le long d’un nouveau couloir humanitaire organisé par le gouvernement italien et la société civile, des organisations caritatives et des organisations internationales, a annoncé le ministère italien des Affaires étrangères.

Le corridor humanitaire vise à donner “à davantage de réfugiés et d’Afghans persécutés la possibilité d’un avenir dans la dignité et la sécurité” après le retrait américain en août dernier et la reprise du contrôle par les talibans, a indiqué le ministère.