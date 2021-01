Des centaines de gangsters et d’associés présumés, y compris d’anciens politiciens, devraient être traduits devant un tribunal alors que le plus grand procès de la mafia en Italie depuis trois décennies commence mercredi.

Plus de 350 personnes sont accusées d’un large éventail de crimes, y compris le meurtre, le vol, l’extorsion, le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. Tous les accusés sont soupçonnés d’avoir des liens avec le clan du crime du pouvoir Ndrangheta, basé dans la région sud de la Calabre.

Parmi les accusés figurent le patron Luigi Mancuso, connu sous le nom d’« Oncle », qui a passé près de 20 ans en prison, et Giancarlo Pittelli, un avocat devenu député qui a siégé dans les deux chambres du parlement italien dans les années 2000. Pittelli, avec la plupart des accusés, a été arrêté en décembre 2019 dans le cadre d’une série de raids coordonnés en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Bulgarie.

Avec autant d’accusés en liaison vidéo depuis leurs prisons, le plus grand procès mafieux d’Italie en 30 ans ressemble à la plus grande foule au monde Zoom pic.twitter.com/cLgCUmzMJ1 – Tom Kington (@tomkington) 13 janvier 2021

92 autres suspects dans la même affaire ont opté pour un procès accéléré, qui débutera plus tard en janvier.

Un centre d’appels de la ville de Lamezia Terme a été converti en une salle d’audience fortement gardée de 1 000 personnes pour faire de la place à des centaines d’avocats, de témoins et de journalistes. De nombreux accusés participeront via un lien vidéo depuis la prison en raison des restrictions de Covid-19, tandis que ceux qui se présenteront en personne seront assis à au moins deux mètres l’un de l’autre.

Le procureur en chef de l’affaire, Nicola Gratteri, a déclaré que le procès durerait au moins un an. Les plans d’État pour appeler plus de 900 témoins et apporter 24.000 heures de conversations interceptées pour soutenir les charges. Parmi les personnes appelées à témoigner figurent d’anciens membres de syndicats du crime des Pouilles et du clan sicilien Cosa Nostra.

«Ce processus permet de comprendre l’évolution d’une mafia qui tire de moins en moins et qui a plus de contacts avec les responsables de l’administration publique. Il trouve des moyens de pénétrer facilement certains environnements sociaux qui étaient inimaginables il y a 10 ans », Gratteri a déclaré aux journalistes avant la procédure judiciaire.

Gratteri a déclaré que des lois anti-mafia plus strictes étaient nécessaires en Europe centrale et du Nord, soulignant comment la « Ndrangheta a opéré en Allemagne et a même participé à des guerres de territoire sanglantes là-bas.

