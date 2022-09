L’Italie organise des élections anticipées après l’effondrement de la coalition au pouvoir

La droite devrait remporter le plus de voix

Les Italiens se rendent aux urnes pour voter pour les députés lors d’une élection anticipée dimanche, les partis conservateurs étant les plus favorisés.

Les élections ont été déclenchées lorsque le Premier ministre Mario Draghi a démissionné en juillet après que trois partis de droite – la Ligue, le Mouvement cinq étoiles (M5S) et Forza Italia (Italie en avant) – aient retiré leur soutien à son gouvernement d’unité.

La coalition, qui a été formée en février 2021, a éclaté en raison de désaccords sur les plans de relance de Covid-19 et les programmes de lutte contre l’inflation et la hausse des prix de l’énergie.

Selon les sondages publiés avant l’interdiction pré-électorale du 10 septembre, le parti de droite Frères d’Italie (FI), ancien outsider, est désormais en passe d’arriver en tête avec 24%, ce qui pourrait être la plus large victoire depuis sa fondation. il y a dix ans. Dans un message aux électeurs vendredi, la dirigeante de la FI, Giorgia Meloni, a déclaré que le parti “n’a jamais trahi sa parole et a toujours donné la priorité aux Italiens.”

Le Parti démocrate de gauche est à 23 %, la Ligue et le M5S à 13,4 % chacun, et Forza Italia de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi à 8 %. Meloni, Berlusconi et le leader de la Ligue Matteo Salvini ont organisé ensemble un rassemblement à Rome vendredi, démontrant qu’ils sont prêts à former une coalition en cas de victoire.

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a secoué certains conservateurs jeudi en déclarant que Bruxelles avait “outils” réagir si la situation politique en Italie se détériore “Orientation difficile” après le vote de dimanche. Elle faisait apparemment référence à la capacité de l’UE à retenir le financement des États membres qui violent les lois du bloc.

Salvini, néanmoins, a mis en garde von der Leyen contre l’ingérence dans les affaires intérieures de l’Italie. “C’est une atteinte à la démocratie, et surtout du chantage”, il a dit.

Il s’agit de la première élection après que l’Italie a réduit le nombre de sièges à la Chambre des députés et au Sénat, de 630 et 315 à 400 et 200 respectivement. L’âge légal pour voter au Sénat a été abaissé de 25 à 18 ans.