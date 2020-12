L’Italie a ordonné vendredi un verrouillage partiel dans tout le pays pendant la majeure partie des vacances de Noël dans le but de freiner l’augmentation des cas de COVID-19.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a qualifié les restrictions de « » décision douloureuse « , invoquant des inquiétudes quant au fait que des rassemblements de familles et d’amis pourraient relancer la propagation du virus.

« Le virus continue de circuler partout. Nous pouvons le plier, mais nous ne pouvons pas le vaincre », a déclaré Conte. «C’est pourquoi, même parmi nos experts, il y a une forte inquiétude quant à la montée en flèche de la courbe de contagion pendant la période de Noël. »

Quel est le contexte?

Cette décision intervient alors que la Lombardie, la Vénétie et la Latium ont enregistré un taux de transmission supérieur à 1, ce qui signifie que le virus se propage à nouveau dans trois régions clés après des semaines de diminution de la courbe de contagion.

L’Italie a été le premier pays occidental touché par la pandémie et a également enregistré le plus grand nombre de morts en Europe, atteignant près de 67 900 vendredi.

Quelles sont les nouvelles règles?

Le nouveau décret impose des limites strictes aux mouvements les jours fériés et les week-ends du 21 décembre au 6 janvier, avec un léger assouplissement sur quatre jours de la semaine.

Pour permettre une lueur de joie de Noël, des visites personnelles à des amis ou des membres de la famille de deux personnes maximum sont autorisées chaque jour.

Les nouvelles restrictions signifieront pas de déjeuners de Noël dans les restaurants, comme cela avait été prévu dans un décret précédent, bien que les plats à emporter et les livraisons soient autorisés. Pour adoucir le coup porté à un secteur déjà dévasté, le décret prévoit 645 millions d’euros d’aide.

Le décret autorise les sorties uniquement pour le travail, des raisons de santé et des nécessités telles que l’épicerie ou la pharmacie. Pendant quatre jours de semaine non fériés, d’autres magasins seront ouverts jusqu’à 21 h. De plus, un couvre-feu de 22 h à 5 h restera en vigueur pendant toute la durée.