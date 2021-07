L’Italie n’affrontera rien comme l’Espagne en finale de l’Euro 2020

LONDRES – C’est le problème avec le football de tournoi. Vous pouvez mériter d’être en finale pour ce que vous avez montré tout au long du tournoi. Et vous ne pouvez pas mériter d’être en finale à condition d’être dominé par votre adversaire en demi-finale.

Oui, les deux choses peuvent être vraies.

« Nous n’avons jamais joué une équipe aussi bonne, qui nous a fait autant souffrir », a déclaré le défenseur Leonardo Bonucci après la victoire 4-2 de l’Italie aux tirs au but. « Ils nous ont dominés, c’est une équipe exceptionnelle, avec un super manager. »

Ce n’est pas tant que l’Italie a été dominée par l’Espagne pendant de longues périodes lors de la demi-finale de mardi soir à Wembley – ils l’étaient – ​​c’est le fait que nous ayons vu si peu de ce qui a fait d’elle l’équipe la plus remarquable de l’Euro 2020 jusqu’à présent. Et cela doit donner matière à réflexion à l’Italie avant la finale.

Le défi pour le patron de l’Italie, Roberto Mancini, est de déterminer dans quelle mesure l’Espagne est exceptionnelle et dans quelle mesure est due aux faiblesses de l’Italie. L’Espagne était un affrontement cauchemardesque pour le Azzurri – un qu’ils sont peu susceptibles de faire face à nouveau.

La différence la plus frappante est venue au milieu du parc. L’Espagne a passé des cercles autour de cette équipe d’Italie, qui à ce point avait dominé à la fois la possession et le tempo contre la plupart des adversaires. La presse agressive up-tempo n’a pas beaucoup fonctionné non plus. Lorsqu’il a donné lieu à des revirements dans le dernier tiers, il n’y avait pas assez de produit final, peut-être parce qu’il est difficile d’être précis lorsque vous avez poursuivi le ballon pendant les cinq minutes précédentes. Donc, quand ils ont créé des occasions – témoin Nicolo Barella ayant besoin d’un âge pour obtenir un tir infructueux avec Unai Simon hors de sa ligne ou Emerson coupant la barre transversale – c’était souvent avec un esprit brumeux.

Mancini lui-même l’a reconnu après le match : « L’Espagne est une équipe exceptionnelle. Nous avons essayé de les égaler au milieu de terrain, mais ils sont les maîtres du jeu de possession. »

La décision de Luis Enrique de ne pas commencer avec un avant-centre traditionnel comme Alvaro Morata – optant plutôt pour un trio fluide et rapide (Dani Olmo, Ferran Torres et Mikel Oyarzabal) qui n’aimait rien de plus que d’affronter des adversaires en tête-à-tête -un — a confondu le Azzurri pour une grande partie du jeu. Quand ils ont pris l’avantage, c’était contre le cours du jeu. Et il était évident que s’ils voulaient s’accrocher, ils devraient revenir en arrière et jouer le genre de football sur lequel les équipes italiennes ont bâti leur réputation, mais que Mancini avait rejeté depuis sa prise de fonction.

Cela signifiait s’asseoir profondément, absorber la pression, jouer en défense et contre, obstruer les voies de dépassement et frustrer l’opposition, transformer la possession espagnole en possession stérile. D’autres l’avaient fait avec succès contre l’Espagne – la Suède et la Pologne dans les phases de groupes, par exemple – et ils avaient les guerriers escarpés et aguerris à l’arrière pour le faire. Bonucci et Giorgio Chiellini sont plus qu’à l’aise dans ces situations : ils les savourent carrément, comme en témoignent le sourire à pleines dents de Chiellini et le chahut plaisant avec Jordi Alba.

#ITAESP Giorgio Chiellini, avant une séance de tirs au mais pour une place en finale de l’#EURO2020… Normal quoi pic.twitter.com/yINDrtMJCc — EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) 6 juillet 2021

Le problème était que c’était ça. Ces deux-là adorent la guerre des tranchées, les espaces restreints, le stand profond et courageux. Personne d’autre ne le fait.

Et, en fait, ils n’aiment même pas trop ça, pas avec ces coéquipiers autour d’eux en tout cas.

« Après que nous ayons marqué, ils nous ont repoussés, très loin », a déclaré Bonucci après le match. « Ils ont créé deux excellentes occasions parce que nous étions tout simplement trop profonds. C’est peut-être en partie de notre faute; en partie, c’est qu’ils étaient juste aussi bons. »

Mancini a construit cette équipe pour défendre plus haut sur le terrain. Les milieux de terrain sont des créateurs ou des box-to-box ; ce ne sont pas des destructeurs. Ce n’est pas plus dans l’ADN de cette équipe de jouer de cette façon que dans la nature de BTS de jouer du death metal scandinave ou du Lil Nas X pour enregistrer de la musique country chrétienne. Et sans la sortie constante du bombardement de Leonardo Spinazzola blessé sur le flanc, ils n’avaient même pas le plan B habituel pour les renflouer. L’Italie a besoin du ballon – soit aux pieds de Jorginho et Marco Verratti, soit sur un chiffre d’affaires en haut du terrain – pour être efficace. L’Espagne les a refusés tous les deux et ils sont devenus la version hors marque des anciennes équipes italiennes.

Mais comme nous l’avons dit plus haut, il y a une bonne nouvelle : l’Italie ne jouera plus contre l’Espagne. Les correspondances comptent. Et que l’Italie affronte l’Angleterre ou le Danemark dimanche, elle affrontera une équipe qui ne monopolisera pas le ballon. Declan Rice et Kalvin Phillips ne sont pas Sergio Busquets et Koke. Pour éviter tout doute, non plus Thomas Delaney et Pierre-Emile Hojbjerg.

C’est le message que Mancini va intégrer et partager avec ses joueurs. Vous ne subirez plus cela. Quoi qu’il arrive en finale, ce ne sera pas comme ça.

De même, il y a quelque chose à dire pour pouvoir l’éviscérer jusqu’au coup de pied de pénalité. Qu’il s’agisse des arrêts de Gianluigi Donnarumma, du leadership de Bonucci ou des dégagements de Chiellini, ce n’est pas quelque chose qu’ils ont eu à faire jusqu’à ce stade, sauf peut-être pour les dernières minutes contre la Belgique.

Et il y a beaucoup à dire sur la victoire au hachoir à viande du système nerveux, également connu sous le nom de tirs au but. Donnarumma a révélé que lui et les entraîneurs des gardiens de but italiens avaient passé beaucoup de temps à étudier les tireurs de tirs au but espagnols. Où ils regardent, comment ils abordent leur élan, quelles sont leurs habitudes – tout pour gagner un avantage. Bien que, comme Donnarumma lui-même l’a concédé, vous devez en fin de compte marier l’étude avec votre instinct si vous voulez économiser une pénalité.

Tout le monde n’est pas aussi cool que Jorginho, qui après avoir empoché le penalty gagnant a dit : « Comment ai-je fait ? Je me suis juste dit de respirer. Une fois, deux fois, trois fois, j’ai exclu le monde. Et puis sortir et faire quoi vous avez pratiqué. »

Les victoires en fusillade et la défense profonde et solide renforcent la confiance dont vous avez besoin si le plan de match original ne fonctionne pas, comme cela a été le cas contre l’Espagne. Parce que, pour paraphraser Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’ils reçoivent un coup de poing dans la bouche.

L’Italie a pris les coups. Et n’est pas descendu. C’est pourquoi vous les reverrez dimanche. Certainement plus forts que vous ne les avez vus contre l’Espagne, peut-être plus forts que vous ne les avez vus jusqu’à présent.

« Nous avons atteint le dernier jour du tournoi, et c’est énorme », a conclu Mancini. « Mais on n’a pas fini… »