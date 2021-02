L’Italie s’attaque aux entreprises de livraison de nourriture en ligne, un procureur déplorant mercredi que les cyclistes qui livrent la nourriture, dont beaucoup sont des immigrants, soient pratiquement traités comme des esclaves.

Les procureurs de Milan ont déclaré que quatre grandes entreprises de livraison en Italie avaient eu 90 jours pour améliorer le traitement des passagers, notamment en leur fournissant des vélos sûrs, une indemnisation en cas d’accident, des contrats de travail et une formation, entre autres protections au travail.

Les autorités ont également infligé un total de 733 millions d’euros d’amendes. Le procureur Tiziana Siciliano a déclaré que les livraisons «représentent un lien fondamental, sans lequel les entreprises ne pourraient pas fonctionner».

L’agence de presse italienne LaPresse a déclaré que trois des quatre sociétés avaient publié des déclarations exprimant leur surprise et affirmant qu’elles offraient à leurs livreurs flexibilité et sécurité.

Avec des cafés et des restaurants fermés entièrement ou partiellement pendant des mois en raison des restrictions de verrouillage pandémique, des cavaliers portant des boîtes de plats à emporter bourdonnaient dans les grandes villes et les petites villes pour aider à garder d’innombrables Italiens nourris et en sécurité chez eux.

Les quatre entreprises comptent environ 60000 cyclistes utilisant des vélos et des scooters, presque aucune d’entre elles travaillant avec un contrat quelconque, des cotisations de retraite, des congés payés, des congés de maladie ou une couverture en cas d’accident, ont déclaré les procureurs de Milan.

‘Citoyens, pas esclaves’

Les coureurs gagnent environ 4 euros (4,80 $) pour chaque livraison, ont déclaré les procureurs lors d’une conférence de presse mercredi que les entreprises utilisent des algorithmes pour déterminer quels coureurs se voient attribuer le plus de livraisons, et ces coureurs sont appelés à travailler encore plus.

«Ce n’est plus le moment de dire qu’ils sont esclaves, mais il est temps de dire qu’ils sont citoyens», a déclaré le procureur Francesco Greco aux journalistes. Il a ajouté que les enquêteurs appliquaient « non pas une approche morale du sujet mais une approche juridique ».

L’enquête est née d’une enquête de 2019 sur des accidents de la rue impliquant des livreurs de vélos.

Les entreprises font également l’objet d’une enquête pour déterminer si elles pourraient avoir enfreint les lois fiscales, ont déclaré les procureurs.