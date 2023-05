L’Italie met en garde contre une nouvelle vague migratoire vers l’Europe — RT World News

L’effondrement de l’accord céréalier russo-ukrainien pourrait déclencher des pénuries alimentaires dans les pays africains, a averti le vice-Premier ministre Antonio Tajani

L’effondrement potentiel de l’accord sur les céréales négocié par l’ONU et la Turquie et débloquant les exportations agricoles ukrainiennes via la mer Noire pourrait déclencher un nouveau flux de migrants fuyant vers l’Europe, a averti le vice-Premier ministre italien Antonio Tajani dans une interview publiée lundi.

S’adressant au quotidien italien il Messaggero, lorsqu’on lui a demandé de donner son avis sur ce qui pourrait arriver si l’accord historique s’effondrait, Tajani a répondu qu’il était « un scénario que nous ne voulons pas envisager. »

« La vie de millions de personnes en situation de pauvreté est en jeu. Une crise éclaterait dans les pays d’Afrique centrale et subsaharienne qui, conjuguée à la guerre au Soudan, risque d’activer une spirale migratoire très dangereuse. il a dit.

Si l’accord sur les céréales venait à expirer, cela provoquerait une crise alimentaire dans les pays vulnérables, provoquant un nouveau flux migratoire, a prédit le vice-Premier ministre, ajoutant que l’Italie avait pris plusieurs mesures pour empêcher une telle issue.

Tajani a déclaré qu’il avait lui-même réaffirmé à l’ONU que l’accord « doit rester en vie » tandis que Rome a clairement fait savoir au président ukrainien Vladimir Zelensky que le maintien de l’accord sur les céréales était l’une de ses priorités.

Initialement conclu en juillet 2022, l’accord sur les céréales permet à l’Ukraine de transporter des produits agricoles via la mer Noire en échange de céréales et d’engrais russes accédant sans entrave aux marchés mondiaux.

Cependant, les responsables russes se sont plaints à plusieurs reprises que, tandis que la partie de l’accord ouvrant la voie aux exportations de céréales ukrainiennes est mise en œuvre, les sanctions occidentales entravent les expéditions de produits agricoles russes.

Malgré ces problèmes, en mars, la Russie a accepté de prolonger l’accord de 60 jours, jusqu’au 18 mai. À l’approche de la date limite, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinine, a récemment averti que l’accord pourrait expirer à moins que l’ONU n’autorise l’exportation de produits russes. céréales et engrais.

Lundi, la ministre ukrainienne par intérim de la Politique agraire, Olga Trofimtseva, a admis que Kiev ne pouvait pas exclure la perspective que l’accord se termine le 18 mai, ajoutant qu’aucune autre discussion n’était prévue pour cette semaine.