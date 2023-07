L’Italie met en garde contre un pic de chaleur extrême alors que les températures montent en flèche

Des scientifiques de l’Agence spatiale européenne, qui surveille les températures terrestres et marines, croire le record pourrait à nouveau être battu dans les prochains jours.

La température la plus chaude jamais enregistrée en Europe était de 48,8 degrés Celsius (119,84 Fahrenheit) près de l’ancienne ville de Syracuse sur la côte sicilienne en août 2021.

Cela survient alors que les températures approchent des niveaux record dans les pays du sud de l’Europe, les prévisionnistes avertissant que le niveau le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire européenne pourrait être dépassé.

Les alertes rouges signifient que même les personnes en bonne santé pourraient être menacées par les conditions météorologiques extrêmes et le gouvernement italien a conseillé aux personnes se trouvant dans les zones d’alerte d’éviter la lumière directe du soleil entre 11 h et 18 h, heure locale.

La capitale de Rome, Florence et Bologne font partie des zones touchées par une vague de chaleur intense et prolongée.

Les chercheurs affirment que le réchauffement climatique augmente fortement les risques de vagues de chaleur telles que celle qui sévit actuellement à travers l’Europe.

L’Espagne et la Grèce ont toutes deux été touchées, tandis que des conditions de chaleur dangereuse ont également balayé l’Asie et certaines parties de l’Amérique du Nord.

Des températures record

Meteo.it a déclaré que le « pic de chaleur arrive » entre lundi et mercredi, avec des températures susceptibles d’atteindre 40 degrés Celsius dans le nord de l’Italie, et jusqu’à 46 degrés Celsius dans les régions intérieures du centre et du sud de l’Italie, ainsi que sur les îles principales.

Le service d’information météorologique du pays a également averti de « niveaux persistants d’inconfort et de stress thermique », ajoutant que dans les zones les plus chaudes, les températures ne descendraient probablement pas en dessous de 25 degrés Celsius, même au moment le plus frais de la journée.

La Société météorologique italienne a déclaré à CNBC la semaine dernière que « la configuration météorologique à grande échelle est assez similaire à celle qui a apporté la valeur exceptionnelle de 48,8 [degrees] C en Sicile le 11 août 2021. »

En Espagne, pendant ce temps, le service météorologique national a déclaré que les températures pourraient dépasser 42 à 44 degrés Celsius dans certaines régions au cours des prochains jours. Des milliers de personnes dans les îles Canaries espagnoles frappées par la chaleur ont été invitées ce week-end à évacuer leurs maisons alors que les secouristes cherchaient à maîtriser un incendie de forêt.

Ailleurs, la Grèce a fermé l’Acropole, l’une de ses principales attractions touristiques, vendredi et samedi alors que le pays du sud de l’Europe cuisait dans une chaleur extrême.

Les climatologues affirment que la récente vague de records de chaleur mondiale est une preuve supplémentaire de la nécessité urgente de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui alimentent l’urgence climatique.

L’Organisation météorologique mondiale, l’agence météorologique des Nations Unies, a récemment averti que la combinaison d’émissions de gaz à effet de serre sans cesse croissantes et le retour d’El Niño est susceptible de signifier que le pire est encore à venir.