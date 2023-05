L’Italie mène la révolte contre la transition du véhicule électrique en Europe

Milan — Le gouvernement nationaliste italien mène la révolte contre les plans de l’Union européenne visant à resserrer les limites d’émissions des véhicules, promettant de défendre l’industrie automobile dans un pays toujours attaché au moteur à combustion. La coalition d’extrême droite du Premier ministre Giorgia Meloni, arrivée au pouvoir en octobre dernier, a tenté en vain de bloquer les plans de l’UE visant à interdire la vente de voitures neuves fonctionnant aux combustibles fossiles d’ici 2035, que son prédécesseur Mario Draghi avait soutenus.

Mais cette semaine, le gouvernement a déplacé sa lutte vers les normes « Euro 7 » prévues sur les polluants, rejoignant sept autres États membres de l’UE – dont la France et la Pologne – pour exiger que Bruxelles supprime les limites qui doivent entrer en vigueur en juillet 2025.

« L’Italie montre la voie, nos positions sont de plus en plus partagées », a déclaré le ministre de l’Entreprise Adolfo Urso, fervent défenseur de l’industrie nationale face à ce qu’il a appelé une « vision idéologique » du changement climatique.

Le plan de l’UE « est clairement erroné et même inutile d’un point de vue environnemental », a ajouté le ministre des Transports Matteo Salvini, chef du parti d’extrême droite Ligue, qui partage le pouvoir avec les Frères d’Italie post-fascistes de Meloni.

Salvini a mené l’accusation ratée contre l’interdiction des moteurs à combustion interne, la qualifiant de «folie» qui «détruirait des milliers d’emplois pour les travailleurs italiens» tout en bénéficiant La Chine, leader du véhicule électrique.



Les exportateurs de voitures chinois poussent à concurrencer les constructeurs automobiles occidentaux avec des véhicules électriques 02:24

Federico Spadini de Greenpeace Italie a déploré que « les questions environnementales et climatiques soient toujours reléguées au second plan », accusant un « lobby industriel fort en Italie » dans les secteurs de l’automobile et de l’énergie.

« Aucun des gouvernements de ces dernières années n’a été à la hauteur du défi environnemental », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Malheureusement, l’Italie n’est pas connue en Europe comme championne du climat. Et il est clair qu’avec le gouvernement de Meloni, la situation s’est détériorée », a-t-il déclaré.

Des métiers « orientés vers les moteurs traditionnels »

En 2022, l’Italie comptait près de 270 000 employés directs ou indirects dans le secteur automobile, qui représentait 5,2 % du PIB.

L’Association européenne des équipementiers automobiles (CLEPA) a averti que le passage à toutes les voitures électriques pourrait entraîner plus de 60 000 pertes d’emplois en Italie d’ici 2035 pour les seuls équipementiers automobiles.

« Depuis que Fiat a été absorbé par Stellantis en 2021, l’Italie n’a plus une grande industrie automobile, mais elle reste grande en termes de composants, qui sont tous orientés vers les moteurs traditionnels », a noté Lorenzo Codogno, ancien économiste en chef au Trésor italien.

« Extrêmement en retard »

Pour les consommateurs aussi, la révolution électrique n’est pas encore arrivée.

Les Italiens sont attachés à leur voiture, se classant au quatrième rang derrière le Liechtenstein, l’Islande et le Luxembourg avec 670 voitures particulières pour 1 000 habitants, selon les derniers chiffres d’Eurostat de 2020.

Mais les ventes de voitures électriques ont chuté de 26,9% en 2022, à seulement 3,7% du marché, contre 12,1% pour la moyenne de l’UE.

Un homme branche sa voiture électrique pour se recharger à L’Aquila, en Italie, le 16 février 2023. Lorenzo Di Cola/NurPhoto/Getty

Les subventions pour stimuler les véhicules à zéro émission sont tombées à plat, tandis que le ministre Urso a admis que sur les infrastructures, « nous sommes extrêmement en retard ».

L’Italie ne compte que 36 000 bornes de recharge électrique, contre 90 000 aux Pays-Bas, un pays d’une fraction de la taille de l’Italie, a-t-il révélé.

« Il n’y a pas d’engouement pour les voitures électriques en Italie », a déclaré à l’AFP Felipe Munoz, analyste de la société de données automobiles Jato Dynamics. « L’offre est maigre, avec un seul modèle fabriqué par le constructeur automobile national Fiat. »



Une nouvelle étiquette se développe pour la recharge des véhicules électriques 08:03

De plus, « le pouvoir d’achat n’est pas très élevé, les gens n’ont pas les moyens de s’offrir des véhicules électriques, qui coûtent cher. Donc, la demande est faible, contrairement aux pays nordiques.

Gerrit Marx, directeur du constructeur italien de camions Iveco, est d’accord.

« Nous risquons de devenir un grand Cuba, avec de très vieilles voitures qui roulent encore pendant des années, car une partie de la population ne pourra pas s’offrir un modèle électrique », a-t-il déclaré.