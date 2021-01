L’Italie a ouvert mercredi un procès massif de 325 accusés liés au puissant ‘Ndrangheta syndicat du crime pour des accusations allant du meurtre et du trafic de drogue à la corruption et au blanchiment d’argent, dans la région sud de la Calabre. Le procès, mené dans une salle d’audience convertie à partir d’un centre d’appels de la ville de Lamezia Terme, avec des liens vidéo vers des accusés détenus dans des installations à travers le pays en tant que mesure de prévention des coronavirus, est l’action en justice la plus radicale contre la mafia en Italie. dans trois décennies. Des chefs présumés et des fantassins de la Ndrangheta, ainsi que des politiciens nationaux et locaux, des fonctionnaires et des cols blancs censés travailler avec l’organisation criminelle calabraise sont jugés. Il s’agit de l’action la plus profonde contre une organisation criminelle en Italie depuis les procès de la mafia sicilienne dans les années 1980 qui ont conduit à son déclin. Cet effort a permis aux truands calabrais d’étendre leurs petites activités locales et de devenir les principaux importateurs de drogue en Europe et l’une des organisations criminelles les plus riches du monde, selon les autorités italiennes.

« C’est une pierre angulaire dans le mur que nous construisons pour contrer la ‘Ndrangheta », a déclaré mercredi Nicola Gratteri, procureur en chef de l’affaire et opposant de longue date à la mafia calabraise dans une interview accordée à un radiodiffuseur régional. «Et pour rendre plus vivable une région martyrisée depuis plus d’un siècle.» L’enquête de M. Gratteri, qui a mobilisé 3000 policiers pour arrêter des centaines de personnes en Bulgarie, en Italie, en Allemagne et en Suisse en 2019, a conduit à la capture des hauts gradés de la famille Mancuso qui dirige le ‘Ndrangheta de la ville calabraise de Vibo Valentia. . Cela incluait Luigi Mancuso, qui serait le chef du clan. Les Mancusos infiltré l’administration politique locale et l’économie, et contrôlait également la côte ouest de la Calabre, le grand port de Gioia Tauro et des politiciens au niveau national, ont indiqué les enquêteurs. Ils avaient également des liens avec des organisations criminelles d’Amérique du Sud et des États-Unis, ont-ils déclaré. «C’est l’un des clans les plus puissants d’Italie et du monde», a déclaré Giuseppe De Pace, avocat de la famille de Matteo Vinci, qui a été tué dans une voiture piégée après avoir refusé de vendre sa terre au clan Mancuso en 2018. . Le réseau d’intérêts des Mancusos est enraciné dans l’immobilier à travers la région, acquis avec de l’argent provenant du trafic de drogue et mis en œuvre avec une violence brutale.

«Cette humble famille calabraise a simplement hérité de certaines terres situées entre des parcelles appartenant à la famille Mancuso», a déclaré M. De Pace, faisant référence aux Vincis. «Leur fils a payé son sens de la justice de sa vie.» La semaine dernière, la police a révélé qu’une fermière calabraise qui avait disparu en 2016 et dont les restes n’avaient jamais été retrouvés, avait été assassinée et très probablement nourrie à des porcs pour avoir refusé de vendre des terres qu’elle possédait à un clan proche des Mancusos dans la pointe sud de la Calabre. Les gangsters tuaient aussi souvent leurs propres affiliés s’ils ne suivaient pas leurs règles. La police recherche la dépouille d’un membre du clan âgé de 35 ans qui a été abattu et enterré dans un champ en 2002, avec l’aide de son propre cousin, qui s’est ensuite repenti et collabore maintenant avec les procureurs. Le meurtre était motivé par un soupçon que l’homme était gay, ont déclaré des responsables de la police de Calabre. Les charges retenues contre les 325 accusés comprennent le meurtre, l’extorsion, l’usure, le blanchiment d’argent, le trafic de drogue, la corruption et l’appartenance à un syndicat criminel. Les procureurs espèrent prouver la collusion entre gangsters et fonctionnaires, politiciens, hommes d’affaires et membres de loges secrètes, un réseau inextricable d’intérêts et de faveurs, en Calabre et ailleurs en Italie. M. Gratteri, un Calabrais qui vit sous la protection de la police depuis trois décennies, est entré dans la salle d’audience entouré de gardes du corps. Il a dit qu’il était encore plus prudent maintenant avec le procès en cours. Mais il a dit que la tenue du procès en Calabre, où les habitants ont été «vexés et humiliés» par les truands pendant des décennies, était une déclaration importante. «C’est un signe que l’État est capable de donner une réponse», a-t-il dit, ajoutant que la salle d’audience a été construite en quelques mois et a permis à près de 1000 personnes d’assister aux débats, assises à plus d’un mètre l’une de l’autre pour se conformer à la distanciation sociale du coronavirus règles, avec 150 écrans reliant les détenus assis dans les prisons du pays.