« La priorité du gouvernement reste de vacciner le plus de personnes possible le plus rapidement possible », Draghi a déclaré dans un communiqué, après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) n’a trouvé aucun risque global de coagulation sanguine lié à la piqûre.

