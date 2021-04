La fédération italienne de football a ajouté lundi une clause «anti-Super League» à son règlement, facilitant l’expulsion de tout club qui tenterait de se séparer à l’avenir.

La règle, qui interdirait à toute équipe participant à une compétition privée de jouer dans des ligues nationales, a été approuvée à l’unanimité par le conseil de la FIGC, qui comprend le PDG de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta.

Le leader de la Serie A, l’Inter, la Juventus et l’AC Milan, étaient les équipes italiennes qui figuraient parmi les clubs menant la charge pour la malheureuse Super League.

« Ceux qui se sentent obligés de participer à des compétitions non autorisées par la FIGC, la FIFA ou l’UEFA perdent leur affiliation », a déclaré le président de la FIGC, Gabriele Gravina.

L’échappée controversée des équipes d’élite de football européennes a implosé la semaine dernière – peu de temps après son annonce – lorsque les six clubs anglais se sont retirés de la proposition, à la suite d’une réaction violente des supporters et des autorités, et ils ont été rapidement rejoints par l’Inter et l’Atlético Madrid.

La Juventus et Milan ont admis que le projet n’allait nulle part dans l’immédiat, tout en laissant ouverte la possibilité de rejoindre une Super League à une date ultérieure.

« Pour le moment, nous n’avons aucune nouvelle sur qui est resté et qui a quitté la Super League », a ajouté Gravina.

«Cette règle s’applique aux licences nationales. Il est clair que si d’ici le 21 juin… quelqu’un veut participer à des compétitions à caractère privé, il ne participera pas à notre ligue.

Gravina, qui a déclaré la semaine dernière que les clubs ne seraient pas punis pour leur implication dans le plan, a de nouveau souligné sa conviction que le projet raté de la Super League devrait servir de rappel à la nécessité d’un changement.

La fédération travaille sur des réformes qui, selon elle, doivent être introduites prochainement. Gravina a déclaré que cela comprendrait probablement des séries éliminatoires pour la relégation et la promotion, ainsi qu’une réduction du nombre d’équipes en Serie A.

« Ceux qui ont interprété la Super League comme un acte de faiblesse de la part de plusieurs clubs qui connaissent un moment de difficulté économique ou une insurrection dans le système du football se trompent », a déclaré Gravina. «C’est une question délicate qui doit être approfondie.»

