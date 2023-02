L’Italie interdit à une application d’IA populaire de collecter les données des utilisateurs

L’Agence italienne de protection des données a déclaré vendredi qu’elle interdisait à la société de chatbot d’intelligence artificielle (IA) Replika d’utiliser les données personnelles des utilisateurs italiens, citant des risques pour les mineurs et les personnes émotionnellement fragiles.

Replika, une startup de San Francisco lancée en 2017, propose aux utilisateurs des avatars personnalisés qui leur parlent et les écoutent.

Il a ouvert la voie aux anglophones et est gratuit, bien qu’il rapporte environ 2 millions de dollars de revenus mensuels grâce à la vente de fonctionnalités bonus telles que les chats vocaux.

L’« ami virtuel » est commercialisé comme étant capable d’améliorer le bien-être émotionnel de l’utilisateur.

Mais le chien de garde italien a déclaré qu’en intervenant sur l’humeur de l’utilisateur, cela “peut augmenter les risques pour les individus encore en phase de développement ou dans un état de fragilité émotionnelle”.

Jen Persson, directrice du groupe de défense de la vie privée des enfants Defend Digital Me, a déclaré à Reuters que les outils conçus pour influencer l’humeur ou le bien-être mental d’un enfant devraient être classés comme des produits de santé et devraient donc être soumis à des normes de sécurité strictes.

“Ces outils sont utilisés avec des enfants sans trop de surveillance ni de protection contre une utilisation abusive potentielle”, a-t-elle déclaré.

Les régulateurs italiens ont souligné l’absence de mécanisme de vérification de l’âge, comme des filtres pour les mineurs ou un dispositif de blocage si les utilisateurs n’indiquent pas explicitement leur âge.

Replika enfreint le règlement européen sur la protection de la vie privée et traite les données personnelles de manière illégale car elles ne peuvent pas être basées, même implicitement, sur un contrat qu’un mineur n’est pas en mesure de signer, a déclaré le chien de garde.

Replika n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de Reuters sollicitant des commentaires.

Robert Grosvenor, directeur général de la société de conseil Alvarez & Marsal, a déclaré que le chien de garde italien était peu susceptible d’être le seul régulateur européen à envisager une action contre des entreprises comme Replika.

“Bien que la vérification de l’âge puisse fournir des moyens de protéger certains des groupes les plus vulnérables, elle ne traite pas les risques et les dommages que les services et solutions basés sur l’IA peuvent entraîner s’ils ne sont pas réglementés, en termes de potentiel de biais et de discrimination involontaires”, a-t-il déclaré. .

Le développeur de Replika, la société américaine Luka Inc, doit notifier à l’autorité italienne les mesures prises pour mettre en œuvre ses exigences dans les 20 jours et pourrait être condamné à une amende pouvant atteindre 21,8 millions de dollars, soit jusqu’à 4% de son chiffre d’affaires annuel mondial, selon le communiqué.