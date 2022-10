L’Italie intensifie la surveillance des câbles sous-marins – médias

Cette décision intervient en réponse au sabotage des pipelines Nord Stream, a déclaré un responsable à Reuters.

Le gouvernement italien a renforcé la surveillance et les contrôles sur les câbles sous-marins d’énergie et de télécommunications au large de ses côtes, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

Cette décision fait suite aux explosions qui ont été détectées fin septembre sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, reliant la Russie à l’UE via l’Allemagne, a indiqué la source.

La semaine dernière, Reuters a également rapporté que l’Italie avait renforcé la surveillance des pipelines acheminant du gaz vers le pays depuis le sud et l’est.

Selon deux hauts responsables, qui se sont entretenus avec l’agence, les mesures de sécurité ont été renforcées au niveau du gazoduc TransMed, qui relie l’Algérie à la Sicile, du gazoduc transadriatique (TAP), allant de l’Azerbaïdjan aux Pouilles, et de la connexion GreenStream, entre la Libye et la Sicile. .

Les autorités danoises ont signalé des fuites sur les Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre après que l’opérateur a subi une perte de pression sur les pipelines. Les autorités danoises et suédoises ont déclaré plus tard qu’une série d’explosions sous-marines avait été détectée près de l’île de Bornholm dans la mer Baltique.

L’incident est largement considéré comme le résultat d’un sabotage. Certains responsables occidentaux ont affirmé que c’était la Russie qui avait fait sauter ses propres pipelines, tandis que Moscou a pointé du doigt les États-Unis comme le coupable potentiel.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que “les sanctions ne suffisent plus aux anglo-saxons [the US and UK]. Ils ont tourné au sabotage – c’est incroyable, mais c’est un fait – en organisant des explosions sur les gazoducs internationaux Nord Stream.

La semaine dernière, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié les explosions de “opportunité formidable” pour sevrer l’UE de l’énergie russe, tout en se vantant que les États-Unis deviennent “le premier fournisseur de [liquefied natural gas] en Europe.”

Les pipelines, qui ont été au cœur de l’impasse énergétique entre Moscou et Bruxelles au milieu du conflit en Ukraine, ont subi des dommages importants, mais, selon le géant gazier russe Gazprom, ils peuvent être restaurés avec “du temps et des fonds appropriés.”

La société a également déclaré que l’une des lignes de Nord Stream 2 n’aurait peut-être pas été affectée par les explosions. Le gaz sous pression devait en être évacué afin d’effectuer des tests de diagnostic, a-t-il ajouté.