Cette décision intervient maintenant que la Lombardie, la Vénétie et la Lazio ont enregistré une vitesse de transmission supérieure à 1, ce qui signifie que le virus se propage à nouveau dans trois régions clés après des semaines de courbe de contamination décroissante. Le taux national est de 0,86, ce qui signifie que la courbe s’aplatit en moyenne.

L’Italie a été le premier pays occidental à être touché par la pandémie et a également enregistré le plus grand nombre de morts en Europe, atteignant près de 67 900 vendredi. Conte a déclaré que le lancement du programme de vaccination le 27 décembre serait le début de « la fin de ce cauchemar ».

Les nouvelles restrictions signifient que les déjeuners de Noël ne seront pas organisés dans les restaurants, comme prévu dans une décision précédente, bien que les plats à emporter et les livraisons soient autorisés. Pour adoucir le coup d’un secteur déjà dévasté, le décret prévoit une aide de 645 millions d’euros.

Le nouveau décret limite en outre les déplacements aux villes et villages de la résidence et, pendant la période de verrouillage partiel, les déplacements ne sont autorisés que pour le travail, des raisons de santé et des nécessités telles que les courses ou les déplacements à la pharmacie. Les autres magasins sont ouverts jusqu’à 21h tous les quatre jours de la semaine