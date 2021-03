« Nous avons des signes clairs: la troisième vague en Allemagne a déjà commencé », a déclaré Lothar Wieler, directeur de l’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses, lors d’une conférence de presse vendredi. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a prédit que cette semaine serait la plus difficile depuis le début de la pandémie en termes d’attribution de lits d’hôpitaux et d’appareils respiratoires, ainsi que de mobilisation des infirmières et des médecins. Les hospitalisations en France sont à leur plus haut niveau depuis novembre, incitant les autorités à envisager un troisième lock-out national.

