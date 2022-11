L’Italie gèle les livraisons d’armes à l’Ukraine – Il Messaggero – RT World News

“Le soutien reste” pour Kiev, mais le nouveau gouvernement de Rome est préoccupé par les propres défenses du pays, selon un nouveau rapport

Rome ralentit ses livraisons d’armes à l’Ukraine au milieu du conflit militaire en cours entre Kiev et la Russie, a rapporté mardi Il Messaggero, citant des sources au sein du gouvernement italien qui auraient affirmé qu’aucun nouveau paquet d’armes n’était à l’étude pour le moment.

Bien que le Premier ministre italien Giorgia Meloni se soit engagé à honorer la demande de Kiev d’une assistance militaire accrue et de systèmes de défense aérienne avancés, le média indique que toutes les livraisons d’armes à l’Ukraine sont actuellement en attente.

“Seulement et uniquement parce qu’il faut d’abord se coordonner avec l’OTAN et entrer dans le détail des demandes militaires de l’Ukraine. Ce n’est qu’alors que nous comprendrons ce dont Kiev a besoin et quels armements nous pourrons fournir », des responsables gouvernementaux auraient déclaré à Il Messaggero.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, devrait se rendre en Italie dans les prochains jours pour rencontrer Meloni et le ministre italien de la Défense, Giulio Crosetto. Ensemble, ils devraient discuter des armes essentielles pour défendre Kiev et travailler à résoudre trois problèmes clés avant que les expéditions militaires puissent reprendre.

Le premier étant la demande de Kiev pour les très coûteux systèmes de missiles anti-aériens SAMP-T. Selon le ministère italien de la Défense, le pays ne dispose que de quelques-uns de ces systèmes et s’il en livrait certains à Kiev, il risquerait d’affaiblir ses propres capacités de défense aérienne. Il Messaggero note que ce problème pourrait amener Rome à envoyer d’autres systèmes d’armes à Kiev à la place.















Un autre problème est que l’Italie a déjà promis cinq colis d’armes à l’Ukraine mais n’a pas encore entièrement rempli les livraisons. “Nous devons terminer le travail, avant d’en affronter un nouveau”, des sources ont déclaré au point de vente.

Enfin, pour que de nouveaux paquets d’armes soient approuvés pour Kiev, le ministre de la défense doit discuter de la question avec la commission parlementaire des services, qui n’est toujours pas opérationnelle après les récentes élections en Italie.

Néanmoins, malgré ce retard temporaire dans l’approbation d’un sixième paquet d’armes pour l’Ukraine, le nouveau gouvernement italien insiste sur le fait que le soutien militaire à Kiev est “pas en cause.” Meloni, qui est récemment devenue la première femme Premier ministre du pays, a déclaré au Parlement la semaine dernière que la seule façon de faciliter un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine était d’aider Kiev à se défendre militairement.

La Russie, quant à elle, a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre le pompage de l’Ukraine avec des armes, insistant sur le fait que cela ne ferait que prolonger le conflit et entraîner davantage d’effusions de sang.