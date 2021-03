L’Italie ferme toutes les écoles des hotspots Covid-19 et durcit les règles de voyage jusqu’à Pâques au milieu de la propagation de variantes

Le gouvernement italien a ordonné à toutes les écoles de fermer dans les zones où les taux d’infection à Covid-19 sont les plus élevés dans le cadre d’une série de nouvelles mesures qui dureront jusqu’après Pâques au milieu de la menace de variantes virales plus contagieuses.

Mardi, le nouveau Premier ministre italien Mario Draghi a signé un décret d’urgence qui verra les mesures de santé publique renforcées dans les soi-disant « zones rouges » du 6 mars au 6 avril.

Dans le cadre d’un nouveau système à plusieurs niveaux de zones blanches, jaunes, orange et rouges lancé début mars, les 20 régions du pays peuvent adapter leurs restrictions aux coronavirus en fonction du risque d’infection.

Jusqu’à présent, seules les écoles secondaires des zones rouges avaient été fermées, mais les autorités régionales des zones jaunes et blanches se sont vu accorder le pouvoir de fermer les établissements d’enseignement.

Actuellement, les régions du sud de la Basilicate et du Molise sont classées comme des zones rouges, ce qui signifie que les bars et les commerces non essentiels dans les zones sont fermés et que les gens ne peuvent quitter leur domicile que pour un ensemble limité de raisons.

En plus des restrictions locales, le gouvernement a fixé le couvre-feu national entre 22 heures et 5 heures du matin et a étendu l’interdiction des stations de ski et des déplacements entre les régions.

«Nous pensons que différencier les domaines est la bonne façon, car cela nous permet de donner la réponse la plus appropriée à chaque partie», a déclaré le ministre de la Santé, Roberto Speranza, lors d’une conférence de presse, où il a présenté les mesures mises à jour.

Il a également déclaré que la souche Covid-19 identifiée pour la première fois au Royaume-Uni «A une capacité particulière à affecter les groupes plus jeunes.»

De nouvelles données de l’institut italien de santé publique ISS montrent qu’environ 54% des cas de Covid-19 en Italie sont de la variante britannique, qui est plus infectieuse que les formes initiales du virus.

Avant l’annonce du gouvernement mardi, le ministère italien de la Santé a déclaré qu’en raison d’une augmentation des infections alimentées par des variantes, de nouvelles mesures de santé étaient nécessaires pour «Éviter une surcharge rapide des services de santé.»

Mardi, l’Italie a signalé 17 083 nouveaux cas de Covid-19 et 343 décès causés par le virus. Le pays a été particulièrement touché par la pandémie, enregistrant 98 288 décès de Covid – le deuxième pire bilan en Europe après le Royaume-Uni – et 2,95 millions de cas.

