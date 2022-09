L’Italie fait un pas dans l’inconnu alors qu’un parti d’extrême droite balaie les élections

L’Italie a voté pour un candidat d’extrême droite à la tête du pays.

Le parti des Frères d’Italie de Giorgia Meloni a des racines néo-fascistes et devrait remporter environ un quart des voix.

Les Italiens se sont rendus aux urnes dimanche.

L’Italie a pris un virage à droite lundi après que le parti populiste eurosceptique de Giorgia Meloni a remporté la victoire aux élections générales, mettant l’ancienne admiratrice de Mussolini sur la bonne voie pour devenir la première femme à diriger le pays.

Le parti des Frères d’Italie de Meloni, qui a des racines néo-fascistes, devrait remporter environ 26% des voix lors des élections de dimanche, tandis que sa coalition élargie a obtenu une majorité claire au parlement.

Avec l’ancien premier ministre Silvio Berlusconi et la Ligue d’extrême droite de Matteo Salvini, ils vont maintenant commencer à former le gouvernement le plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale, un processus qui devrait prendre des semaines.

Le succès de Meloni représente un changement sismique en Italie – membre fondateur de l’Union européenne et troisième économie de la zone euro – et pour l’UE, quelques semaines seulement après que l’extrême droite ait obtenu de bons résultats aux élections suédoises.

Meloni a utilisé sa première déclaration publique pour souligner l’unité, affirmant qu’elle gouvernerait “pour tous les Italiens”.

Mais l’homme de 45 ans, dont le parti n’a jamais été au pouvoir, a d’énormes défis à relever, de la flambée de l’inflation à une crise énergétique imminente et à la guerre en Ukraine.

“L’Europe fière et libre”

Les félicitations ont afflué des alliés nationalistes européens de Meloni, du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki au parti d’extrême droite espagnol Vox.

“Meloni a montré la voie à une Europe fière et libre de nations souveraines”, a tweeté le leader de Vox, Santiago Abascal.

Mais le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a averti que “les mouvements populistes grandissent toujours, mais cela se termine toujours de la même manière – en catastrophe”.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré espérer une “coopération constructive” avec le nouveau gouvernement, une ligne reprise par le Kremlin.

“Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement italien sur nos objectifs communs : soutenir une Ukraine libre et indépendante, respecter les droits de l’homme et construire un avenir économique durable”, a déclaré le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

“L’Italie est un pays très favorable à l’Europe avec des citoyens très favorables à l’Europe et nous supposons que cela ne changera pas”, a ajouté un porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz.

Meloni et Salvini sont fortement eurosceptiques, bien qu’ils ne souhaitent plus que l’Italie quitte la zone euro.

Le chef des Frères d’Italie affirme que Rome doit affirmer davantage ses intérêts et a des politiques qui devraient défier Bruxelles sur tout, des règles de dépenses publiques à la migration de masse.

Sa coalition souhaite également renégocier la part italienne du fonds de relance post-pandémique de l’UE, arguant que les près de 200 milliards d’euros (193 milliards de dollars) qu’elle s’attend à recevoir devraient tenir compte de la crise énergétique.

Mais les fonds sont liés à une série de réformes à peine entamées par le Premier ministre sortant Mario Draghi, et les analystes disent qu’elle a une marge de manœuvre limitée.

Meloni a fait campagne sur une plate-forme de “Dieu, la patrie et la famille”, faisant craindre une régression des droits dans le pays à majorité catholique.

Berlusconi a lancé une note favorable à l’Europe, promettant que le nouveau gouvernement maintiendrait un “profil européen” et ajoutant que “de bonnes relations avec nos alliés historiques et les grands pays de l’UE sont essentielles pour l’avenir de l’Italie”.

Gouvernement durable

Meloni était en tête des sondages d’opinion depuis que des élections anticipées ont été déclenchées en juillet après l’effondrement du gouvernement de Draghi.

Le sien était le seul parti à ne pas rejoindre la coalition d’unité nationale de Draghi en février 2021, faisant d’elle la seule dirigeante de l’opposition.

Salvini l’a souligné en déplorant les mauvaises performances de son parti de la Ligue, qui, à environ 9%, représentent près de la moitié de celles de 17% en 2018.

Chef du parti d’extrême droite italien Fratelli dItalia (Frères d’Italie), Giorgia Meloni. AFP Andréas SOLARO / AFP

Cependant, il a déclaré qu’il jouerait son rôle dans le nouveau gouvernement, dont il espérait qu’il pourrait « durer au moins cinq ans d’affilée ».

Le taux de participation est tombé à un creux historique d’environ 64%, et certains Italiens étaient optimistes quant au résultat, le considérant comme un autre chapitre de la tristement célèbre instabilité du pays.

“Je ne suis pas trop pessimiste car les Italiens, dans les situations problématiques, trouvent toujours une solution”, a relevé Fabrizio Sabelli, en vadrouille à Rome lundi matin.

Meloni a pris ses distances avec le passé néo-fasciste de son parti – et le sien, après avoir fait l’éloge du dictateur Benito Mussolini à l’adolescence – et s’est présentée comme une dirigeante franche mais peu menaçante.

“Son défi sera de transformer ce succès électoral en une direction gouvernementale (…) qui puisse durer”, a déclaré à l’AFP Lorenzo De Sio, directeur du centre italien d’études électorales CISE.

La politique italienne est notoirement instable, avec près de 70 gouvernements depuis 1946, et Meloni, Salvini et Berlusconi ne sont pas toujours d’accord.

Salvini aura “un rôle plus marginal qu’il ne le souhaite dans la formation d’un nouveau gouvernement”, a déclaré Sofia Ventura, professeur de sciences politiques à l’université de Bologne.

Ukraine indépendante

Les partenaires de la coalition ont un programme conjoint pour le gouvernement, comprenant des réductions d’impôts et des promesses de réduction de la migration de masse.

Mais alors que Meloni soutient fermement les sanctions de l’UE contre la Russie au sujet de l’Ukraine, Salvini les a critiquées comme étant inefficaces.

Pendant ce temps, le magnat des médias milliardaire Berlusconi, dont le parti Forza Italia a remporté environ 8% des voix, est depuis longtemps ami avec le président russe Vladimir Poutine.

Le chef du Parti démocrate, Enrico Letta, a effectivement démissionné après que sa formation de centre-gauche ait fait pire que prévu à 19%.

Letta, un ancien premier ministre qui avait averti à plusieurs reprises que Meloni était un danger pour la démocratie, a déclaré qu’il ne serait pas candidat à une prochaine course à la direction.