L’Italie fait preuve de résilience, l’Islande est frustrée alors que l’Euro des deux équipes dépend de la dernière journée

MANCHESTER, Angleterre – Après leur lourde défaite contre la France dimanche, la sélectionneuse italienne Milena Bertolini a demandé à son équipe de rechercher les points positifs à tirer de la défaite, mais si le résultat était une amélioration de la performance, elle avait été retardée quelque part entre Rotherham et Manchester. Choisissant de faire cinq changements par rapport à son onze de départ quatre jours auparavant, l’entraîneur a conservé une grande partie de la défense qui avait si profondément lutté contre la France et a rafraîchi son milieu de terrain et son attaque alors qu’ils affrontaient l’Islande jeudi.

Si le plan était de se détendre dans le jeu et de calmer les nerfs persistants laissés par leur raclée française, il a été jeté par la fenêtre lorsque Karolina Lea Vilhjalmsdottir a lancé une volée dans le coin supérieur de Laura Giuliani à la troisième minute. C’était un but qui a porté le total du tournoi à quatre pour les buts marqués à la troisième minute ou plus tôt, doublant la métrique des éditions précédentes, un rappel pour toutes les équipes en Angleterre qu’il fallait être sur ses gardes dès le départ avec le rythme du jeu s’améliorant toujours.

Pour l’Italie, il ne devait pas y avoir un torrent de buts soudain de l’Islande comme il y avait de la France, mais Le Azzurré a passé la majeure partie de la première mi-temps à chasser, toujours plus musclée et surclassée par son opposition nordique.

Après le match, Bertolini a évoqué les souffrances endurées par l’équipe ce mois-ci. “C’est un Championnat d’Europe de grande souffrance pour nous et c’était un match très difficile et après une très mauvaise défaite contre la France”, a-t-elle déclaré. “Physiologiquement, cela nous a très durement touchés.”

Cette fragilité était là pour que tout soit vu sur le terrain, le milieu de terrain ne pouvait pas offrir grand-chose contre l’équipe islandaise physiquement adverse qui semblait préparée pendant une seconde, le choix de Martina Rosucci et Flaminia Simonetti, qui avaient toutes deux été remplacées lors de la dernière jeu, était très discutable, l’équipe est partie à plat et sans inspiration au milieu. De même, la défense qui était si incapable de gérer les bases contre une équipe française rampante a continué à travailler à Manchester, bien qu’elle ait réussi à éviter toute catastrophe.

Avec la première mi-temps jouée à un rythme extrêmement lent par les Italiens, Le Azzurré Ne gérant que 0,34 passes par seconde – le deuxième moins aux Euros – l’équipe de Bertolini semblait rentrer tôt chez elle. Les chevaux noirs sont restés coincés dans les écuries longtemps après le début de la course. En se rendant sur son banc à la pause, la coach de 56 ans a réalisé le premier triplé de remplacements échelonnés, ramenant Barbara Bonansea dans l’équipe.

Après avoir remporté le titre de joueuse du match pour sa contribution en seconde période, Bonansea a noté que l’équipe “avait commencé un peu effrayée” mais qu’elle “avait réussi à garder la tête haute”.

Le changement initial a fait très peu, mais avant que le jeu ne puisse se réinstaller, Cristiana Girelli a été introduite depuis le banc pour donner à l’équipe un élan encore plus offensif. Si l’objectif avait été de perturber le flux et de ne pas laisser l’Islande s’habituer à l’équipe à laquelle elle était confrontée, ce fut un succès, la capitaine Sara Gama étant la troisième joueuse à se frayer un chemin avant l’heure de jeu.

Ce qui semblait au début rafraîchissant et renouvelant s’est avéré être de la résilience alors que le jeu devenait plus étiré et que l’équipe en bleu trouvait plus de joie dans le premier tiers. C’était des trucs d’évier de cuisine de l’entraîneur qui laissaient son équipe dangereusement exposée à chaque fois qu’elle avançait, mais grâce à une combinaison de tactiques, de changements et d’incertitude, l’Italie a trouvé son égaliseur.

Quelques secondes après avoir failli encaisser sur un coup franc islandais, Le Azzurré s’est avancé et, grâce à un travail diligent de Bonansea, a ouvert la défense nordique avec Valentina Bergamaschi laissée libre de courir sur le ballon et de le claquer dans le même but que Vilhjalmsdottir avait une heure auparavant. Il a obtenu un vaillant match nul 1-1.

Comme l’a dit Bertolini après le match, “Ce match a probablement donné [the team] un regain de confiance. L’attente est un tueur très difficile à l’intérieur de nous, nous ne sommes pas habitués à l’attente, donc nous en souffrons probablement.”

Il y avait peu d’amour perdu entre les deux équipes qui avaient relevé chaque défi avec une intensité à toute épreuve que l’on attendrait des dernières secondes d’une finale, pas des 90 minutes complètes d’un match de phase de groupes. Les défis étaient forts mais justes car les deux équipes cherchaient désespérément un vainqueur qui leur donnerait une sorte de filet de sécurité avant leurs derniers matchs de groupe, mais il ne devait pas y avoir de vainqueur à Manchester.

L’égalisation de l’Italie laisse le groupe D de l’Euro en bonne position pour la dernière journée de la phase de groupes. Charlotte Tattersall – UEFA/UEFA via Getty Images

S’adressant à ESPN après le tirage au sort, la défenseuse islandaise Glodis Perla Viggosdottir a fait part de ses frustrations. “Nous nous sentons très à l’aise de défendre bas, mais ensuite ils nous prennent hors d’équilibre, ils se placent derrière nous et marquent et après cela, je pense que ce ne sont que deux équipes qui ont besoin de gagner et nous essayons tous les deux d’aller de l’avant avec beaucoup de joueurs et essayer de marquer.”

Après avoir été en tête pendant les deux tiers du match, l’Islande aurait peut-être été soulagée d’avoir le coup de sifflet avec un point à montrer pour son travail acharné, les chances pleuvaient pour l’Italie alors que le match touchait à sa fin, mais La Azzure incapables de capitaliser sur un deuxième but sur leurs 22 efforts. Sachant qu’ils auraient pu en prendre plus, la frustration des joueurs italiens était palpable après le match.

“Nous n’avons pas réussi à marquer nos buts, mais nous avons eu du courage”, a déclaré Bonansea. “Je suis content de notre détermination et maintenant nous devons nous concentrer sur la Belgique.”

Jouant le premier match de la journée lundi, ni l’Italie ni la Belgique ne bénéficieraient de trop de repos, le chemin devant les deux est celui qui pourrait se tordre et tourner en fonction du résultat du dernier match. Pour l’Italie, ils seront les favoris contre les sous-fifres du groupe, la Belgique, tandis que l’Islande affrontera la même équipe de France qui a marqué l’Italie pour cinq buts en première mi-temps lors de son premier match de groupe. Pire encore pour l’Islande, seules deux équipes dans l’histoire de l’Euro sont sorties de la phase de groupes après avoir fait match nul lors de leurs deux premiers matchs, et aucune lors des trois dernières éditions.

Pourtant, tout n’est pas sombre pour l’Islande qui, si elle avait tenté sa chance, aurait déjà pu marquer six points, telle était la supériorité de la nation nordique sur la Belgique lors de son premier match de groupe. Ils ont eu leurs chances de faire en sorte que leur domination offensive compte contre l’Italie jeudi également, mais l’équipe avec un total de buts attendus (xG) de 4,74 jusqu’à présent cet Euro – le troisième plus élevé de toutes les nations du tournoi – n’a que deux buts. montrer pour cela.

Frustration justifiée des deux côtés du terrain, donc.

Après avoir commencé son Euro 2017 avec un match contre la France et une décision de penalty controversée, l’Islande est passée d’une malchance à l’autre aux Pays-Bas, se faisant finalement éliminer de la phase de groupes avec zéro point. Cependant, cette fois, ils affronteront Les Bleues dernier après deux solides performances défensives ayant montré un bon esprit d’équipe tout au long, et Glodis tenait à faire en sorte que sa nation se qualifie pour les huitièmes de finale.

“La plus grande chose que nous en tirons est que nous n’avons pas encore perdu, nous n’avons pas perdu de match et si nous pouvons garder un zéro contre la France … nous sommes l’équipe qui peut toujours marquer, nous sommes vraiment bons à coups de pied arrêtés et nous avons nos contre-attaques », a-t-elle déclaré. “Je pense que l’équipe que nous avons maintenant, dans un bon jour, nous pouvons battre la France.”

Le groupe D est bien placé après le tirage au sort à Manchester, et ni l’Italie ni l’Islande ne sont encore entrées ou sorties de la compétition.