L’Italie exhorte les citoyens à quitter l’Ukraine

L’ambassade d’Italie à Kiev a averti que la Russie lançait « des attaques de missiles de plus en plus lourdes » dans la ville

Le ministère italien des Affaires étrangères à Kiev a conseillé à ses citoyens de quitter l’Ukraine immédiatement, citant « attaques de missiles de plus en plus lourdes» de Russie dans un message publié lundi sur le site Internet de Viaggiare Sicuri.

« Il est fortement conseillé aux compatriotes encore en Ukraine d’utiliser les moyens encore disponibles, y compris les trains, pour quitter le pays immédiatement, aux heures où le couvre-feu n’est pas en vigueur« , lit le message, avertissant que des attaques de missiles ont été enregistrées à la fois »à Kiev et dans toute l’Ukraine.”

« Une extrême prudence est recommandée. Tout voyage en Ukraine, à quelque titre que ce soit, est fortement déconseillé« , a-t-il ajouté. Viaggiare Sicuri est géré par la cellule de crise de la Farnesina – ministère italien des Affaires étrangères.

Le pays a rappelé son personnel non essentiel de l’ambassade d’Ukraine l’année dernière lorsque la Russie a commencé son opération militaire, exhortant ostensiblement les Italiens à éviter les régions de Donetsk et Lougansk et la Crimée.

Donetsk et Lougansk ont ​​depuis été intégrés à la Russie à la suite de référendums, tandis que la Crimée a voté pour faire partie du pays en 2014.

L’Ukraine a signalé plusieurs attaques de drones et de missiles russes tôt lundi matin, affirmant avoir abattu 35 drones kamikazes au-dessus de Kiev, tandis que des bombardiers de l’armée de l’air russe auraient lancé huit missiles en direction de la région d’Odessa. Des explosions dans les régions de Tchernigov et de Dnepropetrovsk – ainsi que dans la ville de Zaporozhye – ont également été signalées.

Alors que l’Ukraine se prépare à lancer une contre-offensive très vantée, ses alliés seraient préoccupés par les représailles russes pour les attaques contre la Crimée, certains politiciens occidentaux suggérant à Kiev de laisser la péninsule tranquille. Des drones ukrainiens y auraient touché plusieurs cibles la semaine dernière.