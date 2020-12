Des milliers de personnes en deuil se sont rassemblées samedi dans la ville italienne de Vicence pour les funérailles de l’ancien international italien Paolo Rossi, dont le cercueil a été porté à la cathédrale par ses coéquipiers de l’équipe victorieuse de la Coupe du monde 1982.

Rossi, décédé jeudi à l’âge de 64 ans des suites d’une maladie, est revenu d’une interdiction de football de deux ans pour marquer six buts, dont un tour du chapeau lors d’une victoire épique 3-2 contre le Brésil, alors qu’il menait l’Italie à son troisième. titre mondial.

– Paolo Rossi, héros italien de la Coupe du monde 1982, décède à 64 ans

Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Giancarlo Antognoni, Alessandro Altobelli, Franco Causio, Fulvio Collovati et Giuseppe Bergomi figuraient parmi les porteurs. L’événement a été diffusé en direct dans toute l’Italie.

« J’ai non seulement perdu un coéquipier, mais aussi un ami et un frère », a déclaré Cabrini, qui a fourni le centre à Rossi pour marquer le premier but contre le Brésil.

« Ensemble, nous nous sommes battus, nous avons gagné et nous avons parfois perdu, nous reprenant toujours même face à la déception. Nous faisions partie d’un groupe, ce groupe, notre groupe. Je ne pensais pas qu’il partirait si tôt. »

Avant les funérailles, le cercueil de Rossi a été placé au Stadio Romeo Menti à Vicenza où les supporters pouvaient déposer des fleurs et rendre hommage.

Rossi était le meilleur buteur de la Serie B alors qu’il menait Vicenza à la promotion en 1976-77 et était également le meilleur buteur de la Serie A la saison suivante.

« Au cours des derniers jours, nous avons reçu des expressions d’affection incroyables et émouvantes. J’espère que Paolo a vu toute cette affection », a déclaré la femme de Rossi, Federica Cappelletti.

« Paolo appartenait au peuple, à tout le monde, et il est juste que l’on se souvienne de lui pour sa grandeur. »