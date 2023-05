L’Italie et le grand Leonardo Bonucci de la Juventus prendront leur retraite à la fin de la saison prochaine

Leonardo Bonucci a disputé son 500e match avec la Juventus la semaine dernière. Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Le capitaine italien Leonardo Bonucci a déclaré qu’il prendrait sa retraite du football en juin 2024 à l’expiration de son contrat avec la Juventus.

Bonucci, 36 ans, a fait sa 500e apparition pour la Juve lors d’un match nul 1-1 avec Séville lors de la demi-finale d’ouverture de la Ligue Europa le 11 mai.

« Quand j’arrêterai de jouer l’année prochaine, ce sera la fin d’une ère défensive, une façon de défendre à l’italienne », a déclaré Bonucci. « J’espère que beaucoup de futurs défenseurs nous verront quatre [former goalkeeper Gianluigi Buffon and ex-defenders Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli, all retired] comme des idoles. »

Avec Buffon à l’arrière et aux côtés de Chiellini et Barzagli, Bonucci était membre de l’une des défenses les plus redoutables et les plus anciennes du football à la Juve et avec l’Italie.

« Chacun de nous a profité de jouer aux côtés des autres », a déclaré Bonucci. « La plus grande étape a été avec [coach Antonio] Conte quand il a eu l’idée de nous jouer tous les trois ensemble dans un back three. C’est là que nous avons gagné beaucoup de matchs qui ont mené à ces neuf années de succès. Ensemble, nous avons réalisé quelque chose qui restera dans l’histoire du football. Mais avec l’Italie et la Juventus, nous avons tous les trois montré que nous méritons une place sur cette liste. »

Champion de l’Euro 2020 avec l’Italie, Bonucci a débuté sa carrière à Viterbese en 2005.

Il a remporté neuf titres de Serie A au cours de sa carrière, dont huit en 12 ans à la Juventus, lors de ses deux passages en tant que club, et un à l’Inter Milan.

Il a également terminé deux fois deuxième de la Ligue des champions avec la Juve.

« Je dois remercier la Juventus parce que j’ai eu la possibilité de me heurter [Lionel] Messi, [Luis] Suarez, Neymar, [Kylian] Mbappé, [Cristiano] Ronaldo », a déclaré Bonucci.

« J’ai rencontré des stars hors du commun. Ce que je me suis dit, c’est ‘profite-en, profite-en’… Mon personnage m’a permis de jouer 500 matchs pour la Juventus… Juve a toujours signifié tout pour moi. Tout ce que j’ai fait, j’ai fait pour défendre un maillot qui est comme une seconde peau pour moi. Porter ce maillot pour moi, c’était comme vivre 12 ans dans un rêve. »