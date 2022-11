L’Italie et le Canada préparent la demi-finale de la Coupe Davis

Fabio Fognini et Simone Bolelli ont remporté la victoire dans le double décisif alors que l’Italie battait les États-Unis 2-1 en quart de finale de la Coupe Davis à Malaga jeudi.

Victory a organisé un affrontement en demi-finale samedi contre le Canada qui a également triomphé dans le double décisif de son match des huit derniers contre l’Allemagne pour gagner 2-1.

« Je suis vraiment content, je suis ici avec mon ‘frère’. Nous avons très bien joué », a déclaré Fognini, après que la paire ait battu Jack Sock et Tommy Paul 6-4, 6-4.

L’Italie, privée de ses deux meilleurs joueurs, le numéro 15 mondial Jannik Sinner et Matteo Berrettini, 16e, a éliminé une équipe américaine dirigée par Taylor Fritz, neuvième, et Francis Tiafoe, qui figure dans le top 20.

Lorenzo Sonego, classé 45e, a ouvert la rencontre en sortant d’un set down pour battre Tiafoe 6-3, 7-6 (9/7).

Fritz a égalisé lorsqu’il a survécu à un premier set difficile pour battre Lorenzo Musetti 7-6 (10/8), 6-3.

Fognini et Bolelli, les champions de l’Open d’Australie 2015, ont fait le break lors du neuvième jeu du premier set et du septième jeu du deuxième pour gagner.

“Je suis vraiment fier de mon équipe et de ce public”, a déclaré le capitaine Filippo Volandri.

« C’est comme si nous étions en Italie ! Tous les joueurs ont fait un travail incroyable. Même Matteo, qui n’a pas pu jouer à cause d’une blessure, est là et Jannik soutient depuis chez lui.

Le capitaine américain Mardy Fish n’a pas apprécié son Thanksgiving.

“Nul doute que ce fut une journée difficile.” il a dit. “Il ne fait aucun doute qu’ils étaient la meilleure équipe aujourd’hui.”

«Leurs doubles, ils ont joué de manière phénoménale. C’est une super équipe. »

Samedi, l’Italie, dont le seul titre de Coupe Davis est revenu en 1976, affrontera le Canada, finaliste en 2019.

Jan-Lennard Struff, classé au 152e rang mondial, a donné l’avantage à l’Allemagne en quart de finale avec une superbe victoire 6-3, 4-6, 7-6 (7/2) sur Denis Shapovalov, 18e.

Struff a maintenant battu le Canadien six fois en neuf rencontres et jeudi a survécu à un barrage de 18 as du gaucher.

Felix Auger-Aliassime, l’homme le mieux classé de Malaga à six au monde, a égalisé le quart de finale avec une victoire de 7-6 (7/1), 6-4 sur Oscar Otte, le 65e joueur allemand.

Auger-Aliassime a déchaîné 15 as et 21 gagnants, convertissant le seul break du concours au septième jeu du deuxième set.

“Ce sont quelques-unes des semaines que j’attends avec impatience au cours de l’année, pour me retrouver avec le groupe de gars et jouer ensemble”, a déclaré Auger-Aliassime.

Shapovalov et Vasek Pospisil ont ensuite fait équipe pour vaincre Kevin Krawietz et Tim Puetz 2-6, 6-3, 6-3 pour s’assurer une place en demi-finale pour la quatrième fois.

Vendredi, la Croatie, double championne, affrontera l’Australie, qui a remporté la Coupe Davis à 28 reprises, lors de la première demi-finale.

