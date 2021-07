L’Italie et l’Angleterre dominent le meilleur XI de l’Euro 2020, Mbappe échoue pour la France

Après un mois sur la route couvrant un Euro 2020 excellent et dramatique, le commentateur ESPN Ian Darke sélectionne son meilleur XI de tournoi et son XI le plus décevant. Qui a fait la coupe pour le meilleur et le pire ?

Aller à : XI le plus décevant | Meilleur but

Meilleur XI

Gardien de but

Gianluigi Donnarumma | Italie

Officiellement nommé Joueur du Tournoi, le gardien du Paris Saint-Germain a couronné un mois merveilleux avec des arrêts cruciaux lors de la fusillade finale contre l’Angleterre. Pourtant, pour concéder plus d’un but dans n’importe quel match sous Roberto Mancini, le joueur de 22 ans sera le n ° 1 italien pendant au moins la prochaine décennie. Fabriqué dans le même tissu que les grands gardiens italiens Dino Zoff et Gianluigi Buffon.

La défense

Kyle Walker | Angleterre

Le joueur le plus âgé de l’équipe d’Angleterre à 31 ans mais toujours le plus rapide, et sa vitesse de récupération a sauvé des moments difficiles. Dans l’ensemble, le tournoi a marqué un retour remarquable pour un joueur qui semblait être en disgrâce auprès de Gareth Southgate il y a un an. Parmi les autres arrières droits de l’Euro 2020, l’Autrichien Stefan Lainer a réalisé un très bon tournoi.

Léonard Bonucci | Italie

Son affichage provocateur en finale – en égalisant et en marquant en fusillade – lui donne l’avantage sur l’Anglais John Stones et le capitaine du Danemark Simon Kjaer. C’est incroyable de penser que lui et son ami, Giorgio Chiellini, ont joué et perdu la finale il y a neuf ans. Ils partent même en vacances avec leurs familles cette semaine et ne donneront probablement même pas un but en frappant un ballon sur la plage avec leurs enfants.

Giorgio Chiellini | Italie

Quel joueur, et quel homme. Démarre une fête parmi ses coéquipiers et les supporters italiens chaque fois qu’il arrête une attaque, ce qu’il fait fréquemment. Il semblait que de vilaines blessures allaient mettre fin à sa carrière au cours de la dernière année, mais il était monumental quand cela comptait cet été. Il est difficile de croire qu’il approche de son 37e anniversaire.

Luc Shaw | Angleterre

Décrit dans le passé comme paresseux, en surpoids et dépourvu de cerveau de football par un ancien manager en particulier, l’arrière gauche de Manchester United a réalisé un brillant tournoi avec trois passes décisives en plus de son but de deuxième minute en finale, faisant partie d’un défense avare et offrant toujours une menace pour l’avenir. L’Italien Leonardo Spinazzola électrique était évidemment en lice pour occuper cette place, jusqu’à ce qu’il subisse une blessure au tendon d’Achille contre la Belgique qui l’exclut pendant plusieurs mois.

Milieu de terrain

Jorginho | Italie

A couru plus loin que quiconque dans le tournoi et a été le cœur battant des champions de Roberto Mancini, dictant à jamais le tempo avec son utilisation intelligente du ballon au milieu de terrain. Il est étrange de penser que les fans de Chelsea l’ont déjà ridiculisé en tant que non-créateur fade lorsque Maurizio Sarri était en charge de Stamford Bridge, d’autant plus qu’il a réussi un doublé en Ligue des champions et en Euro avec Chelsea et l’Italie. Son partenaire, un chanteur anglais, ne lui parlera peut-être pas cette semaine !

Paul Pogba | France

Bien que les vainqueurs de la Coupe du monde aient fait une sortie surprise en Suisse, Pogba a de nouveau montré qu’il avait l’air deux fois plus joueur lorsqu’il portait le maillot bleu de la France plutôt que le rouge de Man United. Déambulant impérieusement dans les matchs, pulvérisant de magnifiques passes et marquant un but mémorable, le problème était qu’un ou deux autres autour de lui avaient raté le coup.

Leonardo Bonucci et Gianluigi Donnarumma étaient deux des pièces les plus dominantes de la monumentale équipe italienne vainqueur de l’Euro 2020. Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

Pédri | Espagne

Il est presque effrayant de penser à ce que ce jeune de 18 ans pourrait accomplir ; si intelligent et mature était ce jeune élégant. Barcelone semble avoir un successeur possible à Andres Iniesta. L’Espagne a également dirigé l’Italie pendant une grande partie de la demi-finale, Pedri y jouant un grand rôle. Il s’envole pour les Jeux olympiques cette semaine, mais au-delà de cela, il sera certainement une grande star de la Coupe du monde de l’année prochaine. Ses coéquipiers Dani Olmo et Sergio Busquets toujours verts ont également brillé pour les Espagnols malchanceux. A été nommé Jeune Joueur du Tournoi.

Avant

Raheem Sterling | Angleterre

Souvent en disgrâce à Manchester City vers la fin de la saison 2020-21, il semblait que le temps passé sur le banc des remplaçants l’avait rafraîchi pour l’Euro, le tout à un coup de pied du domaine de Wembley où il a grandi en jouant des jeunes. football pour une équipe appelée Alpha et Omega. A marqué trois buts, organisé le premier match de Harry Kane contre l’Ukraine et a obtenu le penalty bien que discutable qui a valu à l’Angleterre la demi-finale. Toujours menaçant.

Romelu Lukaku | Belgique

A marqué quatre buts et porté la confiance d’un homme heureux qui avait propulsé l’Inter Milan au titre de Serie A et veut y rester. Rapide et dangereux, il acquiert désormais des engins supplémentaires, mais était-ce le dernier hourra pour cette génération belge surdouée ? Peut-être pas, avec la Coupe du monde à seulement 16 mois.

Lorenzo Insigne | Italie

Le rythme de travail du petit homme large de Naples est hors de l’échelle. Il a marqué deux beaux buts et se précipitait constamment ici et là, se tordant et tournant, pour créer des ouvertures pour son équipe. Le Danois Mikkel Damsgaard et la sélection de choc espagnole Pablo Sarabia étaient également dans la conversation pour cet endroit.

Suppléants

Kasper Schmeichel (Danemark) ; Aymeric Laporte (Espagne), John Stones, (Angleterre), Harry Maguire (Angleterre), Milan Skriniar (Slovaquie), Simon Kjaer (Danemark), Joakim Maehle (Danemark), Attila Fiola (Hongrie), Martin Hinteregger (Autriche), Stefan Lainer (Autriche); Marco Verratti (Italie), Pierre-Emile Hojbjerg (Danemark), Declan Rice (Angleterre) ; Antoine Griezmann (France), Federico Chiesa (Italie).

Le XI le plus décevant

L’épuisement professionnel et la fatigue ont signifié que certaines des stars attendues de l’Euro 2020 n’ont tout simplement pas réussi à livrer. Ou, peut-être, étaient-ils simplement hors de forme. Pour quelques-uns, le tournoi aurait été un mauvais contrôle de la réalité. Ayant déjà choisi son meilleur XI, Ian sélectionne une équipe de joueurs qui ne se souviendront pas du mois passé avec beaucoup d’affection.

Martin Dubravka | Slovaquie

Le gardien de Newcastle sera hanté par son propre but contre l’Espagne, alors qu’il a transformé un renversement de routine au-dessus de la barre en un hurlement hilarant en plaçant le ballon dans son propre filet. La Slovaquie a implosé après cela, encaissant cinq buts et sortant du tournoi. Cet opérateur par ailleurs très bien gravera chaque copie de cette bande de match.

La défense

Benjamin Pavard | France

Buteur du meilleur but de la Coupe du monde 2018 pour la France contre l’Argentine, mais chancelant à ces Euros. A permis au Hongrois Attila Fiola de se présenter et de marquer à Budapest, et il n’a jamais inspiré beaucoup de confiance alors que les vainqueurs de la Coupe du monde se sont écrasés en quarts de finale.

Matthias Ginter | Allemagne

Réputé en Bundesliga pour être le roi des duels en tête-à-tête, il ressemblait ici au maillon faible d’une défense allemande qui a encaissé sept buts en quatre matchs. Les deux buts de l’Angleterre à Wembley sont tombés de son côté la nuit où l’Allemagne a été éliminée.

Merih Demiral | dinde

On a beaucoup parlé de la défense fantastique de la Turquie en qualifications lorsqu’elle n’a encaissé que trois buts. Mais dès le départ à l’Euro, ils semblaient vulnérables et le but maladroit de Demiral lors du premier match contre l’Italie a résumé une campagne amèrement décevante.

Ben Chilwell | Angleterre

C’est un peu dur, car Chilwell n’a pas botté de ballon pendant tout le tournoi et n’était même pas sur le banc pour la finale. Mais c’est le point. Même en tenant compte du tournoi stellaire de Luke Shaw, c’était un mystère comment un homme qui avait joué dans la finale de la Ligue des champions pour Chelsea fin mai n’était pas requis un seul instant par Gareth Southgate.

jouer 1:14 Julien Laurens ne comprend pas la tactique de Gareth Southgate lors de la défaite de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Milieu de terrain

Marcos Llorente | Espagne

Considéré comme l’une des stars de l’été et sortant d’une saison au cours de laquelle il a été un rouage essentiel de la victoire du titre de l’Atletico Madrid, Llorente était tout à fait plus modéré dans ce tournoi. Il a perdu sa place dans la formation de départ de Luis Enrique alors que l’Espagne a trouvé un meilleur rythme sans lui. Cet artiste énergique sera de retour.

Marek Hamsik | Slovaquie

La marque Mohawk est toujours là, mais pas la qualité supérieure que Hamsik a apportée à Naples et à son pays au cours d’une illustre carrière. Maintenant âgé de 33 ans, il était incapable d’impacter et d’éclairer les matchs avec ce vieux fanfaron.

Hakan Calhanoglu | dinde

Son pays avait besoin de ce créateur énigmatique pour chanter ce tournoi s’il voulait s’épanouir. Mais franchement, il était absent et la Turquie était à la maison avant les cartes postales. Difficile de savoir qu’il a mal tourné après une bonne saison pour l’AC Milan.

Bruno Fernandes | le Portugal

Plein de buts, de passes décisives et d’idées pour Manchester United, mais il ne s’est jamais lancé dans ces euros et s’est retrouvé en dehors de la formation. Une saison longue et épuisante, qui ne s’est terminée qu’en finale de la Ligue Europa fin mai, a semblé avoir émoussé son avantage.

Avant

Kylian Mbappé | France

Dans la vie même des étoiles les plus brillantes, un peu de pluie doit tomber. C’est un talent brillant, mais cela ne lui arriverait tout simplement pas à ce tournoi. Il n’a marqué aucun but et son regard angoissé à l’idée de rater le penalty décisif contre la Suisse est une image durable de ce championnat. Attendez-vous à ce que le service normal reprenne lors de la Coupe du monde.

Kylain Mbappe a vécu un Euro difficile, mais ne vous inquiétez pas : il sera de retour à son meilleur niveau pour la Coupe du monde en 2022. Daniel Mihailescu – Piscine/Getty Images

Serge Gnabry | Allemagne

Un potentiel vainqueur du match pour l’Allemagne qui a raté son tir. Abandonné pour le grand match contre l’Angleterre à Wembley, il a donné l’impression de bouder son chemin à travers une apparition totalement inefficace en tant que remplaçant. Juste semblait hors d’ébullition.

Quelques autres grands noms qui n’étaient pas tout à fait à la hauteur de leur étoile : Phil Foden (Angleterre), Joao Felix (Portugal), Burak Yilmaz (Turquie), Ruslan Malinowski (Ukraine), Zeki Celik (Turquie), Thiago Alcantara (Espagne), Eden Hazard (Belgique)

But du tournoi

Ce doit être la frappe étonnante de Patrik Schick près de la ligne médiane pour la République tchèque contre l’Écosse. La technique et la réflexion rapide nécessaires pour y parvenir étaient sublimes.